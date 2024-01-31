《生醫股》安克生醫 澳洲ISSS外科睡眠大會發表新成果

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【時報記者郭鴻慧台北報導】安克生醫(4188)擴大產品應用，攜手瑞士ENT權威醫師，以「超音波智慧睡眠檢測」觀察上呼吸道組織結構，有效將8成使用「舌下電刺激器」效果不佳者提前揪出，避免花了錢又延誤治療，有效提升適配性；合作成果發表於1月24日ISSS澳洲外科睡眠大會，有助於後續的歐盟保險碼申請。

阻塞型睡眠呼吸中止症(Obstructive sleep apnea ,OSA)是21世紀新文明病，困擾著全球約十億人口，未妥善處理將影響日常精神、增加公安意外，同時危及心血管健康，目前治療方式包括陽壓呼吸器、喉部手術（含舌下電刺激器）以及牙套。

美醫材廠Inspire研發上市、獲美國FDA核准的新醫材「舌下電刺激器」，在歐美逐漸普及。為提升適配性，治療前，會先替患者進行評估，篩選掉預測效果不佳者，然而，研究發現，篩選後仍有4成使用者效果有限。

安克生醫與瑞士的利斯塔爾ENT權威醫師Dr. Kurt Tschopp合作，自2023年上半年起，收案50名已通過評估的舌下電刺激器使用者，以安克生醫研發上市的超音波智慧睡眠檢測分析上呼吸道組織結構，證實能有效辨認出高達8成使用效果不佳的患者。

安克生醫李伊俐總經理表示，這是繼日前與台大牙科合作、有效預測配戴「牙套」能否成功改善OSAs，再一次精準預測治療有效性的成功案例，避免花了冤枉錢又延誤治療時機，達到精準治療的目的，守護民眾睡眠健康，同時提升醫病關係。

李伊俐總經理強調，從前端篩檢到後續治療評估，安克生醫持續展現在睡眠領域的專業與權威性；此次成果也於1月24~26日、發表在全球頂尖睡眠外科醫師聚集的ISSS澳洲外科睡眠大會，同時正撰寫成論文投稿知名醫學期刊，擴大商品在全球的影響力。