《國際產業》歐盟揪1事 突襲歐洲多家輪胎大廠

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲主要輪胎製造商包括義大利的倍耐力(Pirelli)、法國米其林(Michelin)、德國大陸集團(Continental)，以及芬蘭的諾記輪胎(Nokian)在周二都遭到歐盟反壟斷機關的突襲檢查，導致相關公司股價下跌。

倍耐力在大跌之後，一度短暫停牌，收在下跌0.7%。大陸集團跌1.5%，米其林跌0.8%，諾記跌4.5%。

歐盟執委會表示，已經對歐盟的幾家輪胎製造商進行了突擊搜查。但是它沒有根據相關事項的政策，提供更多細節。

倍耐力說，自己行事公正，始終完全遵照所有規章和規定。該公司發言人說，公司保證全力支持當局正在進行的調查。

以馬牌輪胎知名的大陸集團也證實，歐盟反壟斷機構正在集團的德國辦公室進行調查。

米其林也說，已進入歐盟的調查，公司並嚴格遵守競爭規定。

諾記輪胎也發出類似聲明。

歐盟監管機關說，受檢查的相關產品是，在歐洲地區(包括歐盟和挪威、冰島和列支敦士登)銷售的乘用車、貨車、卡車和巴士的新更換輪胎。歐盟說，受調查的公司可能違反了歐盟反壟斷規定。

歐盟執委會在聲明中說：「執委會擔心，接受調查的公司之間曾經進行價格協調，包括透過公開溝通方式進行協調」。

如果公司被歐盟認定為違反反壟斷規則，將處以全球營業額的10%罰款。

歐盟執委會在近幾年來，已對汽車業的十多家公司處以反壟斷罰款，其中包括汽車軸承、汽車座椅、煞車系統的供應商，甚至還有一案涉及到新型柴油乘用車在排放清潔方面的反壟斷競爭。