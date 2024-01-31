虛擬貨幣眉角多 PwC發布2024全球加密貨幣法規報告

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加密貨幣的法規監管議題，成為全球及台灣關注焦點。PwC發布《2024全球加密貨幣法規報告》(Global Crypto Regulation Report 2024 Edition)，針對加密貨幣過去一年在全球法規環境、逾40個司法管轄區(包括台灣)的監管概況進行摘要，並探討這些變化對加密貨幣業者和金融機構可能產生的影響。

報告將加密貨幣法規的推動進程分為四個重點項目，分別為：監管框架的實施、虛擬資產服務提供商許可或註冊制度的採行、旅行規則的落實，以及穩定幣法案的頒布。根據報告，逾20個司法管轄區已於過去一年全面性通過加密貨幣的監管框架，逾40個司法管轄區正致力於推進以加密貨幣為重點之立法，其中又以歐洲和中東地區在訂定指導原則和開放數位資產業務的發展最為積極。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師吳尚燉表示，為在金融創新與風險管理之間取得平衡，維護金融穩定，過去一年全球各司法管轄區正加速進行加密貨幣法規的研議和實施。另基於加密資產跨交易跨國特性及近期發生之事件，皆凸顯了國際間監管跨國合作、法令遵循及導入消費者保護概念的重要性。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師胡友貞表示，從長遠發展來看，加密貨幣業者在開展業務時，需考慮業務落地的相關行政成本、稅務影響與策略、長期的成本效益分析、人才庫、監管制度的成熟度等面向，並掌握各司法管轄區之對等性，以求在監管制度成熟度各異的國家之間落實法令遵循之義務。