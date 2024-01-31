平溪天燈節2月17日、24日登場 接駁車免費搭

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「2024新北市平溪天燈節」將於2月17日於平溪國中、2月24日於十分廣場登場！兩場活動當日10時30分至23時將實施周邊場域交通管制與提供接駁公車服務，安排多條路線接駁車，並與台鐵公司協調加開或加掛車輛，呼籲前往活動的民眾利用大眾運輸工具前往會場。新北市觀旅局長楊宗珉邀請民眾參與今年新北市平溪天燈節活動，一起祈福、豪運龍來！

本次活動接駁車服務，民眾可從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站，搭乘接駁車前往活動會場。17日平溪場次市府安排3條交通接駁路線，分別為木柵動物園—白石里中埔線、國道5號石碇交流道—白石里中埔線，及瑞芳火車站—嶺腳寮。

2月24日十分場次提供5條交通接駁路線，分別為木柵動物園—十分南山橋、國道5號石碇交流道—十分南山橋、瑞芳火車站—十分基平橋、基隆火車站—十分基平橋，及雙溪火車站—十分基平橋。

各線接駁車發車時間為9時至23時；19時後不上山，僅提供下山路線服務，回程末班車23時發車。其中，雙溪火車站—十分基平橋路線12時開始提供服務，回程末班車為20時30分。除接駁公車外，民眾亦可搭乘795、846公車前往會場，另846公車將於2月24日、社區巴士則於活動日16時後停駛。

活動兩日往會場接駁公車收費採上車收費，2月17日從木柵上車收費50元；從石碇交流道、姑娘廟、瑞芳火車站上車收費30元；從菁桐坑上車收費15元；2月24日從木柵上車收費50元；從石碇交流道、姑娘廟、瑞芳火車站、基隆火車站、暖暖區公所、東興廟上車收費30元；從菁桐坑及平溪國中上車收費15元。兩日回程搭乘接駁車下山皆免收費。2月24日接駁路線「雙溪火車站—十分基平橋」則全程免費，歡迎民眾多加利用。另接駁車不適用行政院TPASS月票優惠。