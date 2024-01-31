《盤中解析》台股退二步 萬八5日線全沒了

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【時報記者葉時安台北報導】美國聯準會周二起召開今年首場聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，市場預期聯準會維持利率不變，而美國大型科技股將陸續公布財報，陰晴不一的表現拖累股市，其中超微財測失色、蘋果遭看衰，蘋果、AMD、美光等領跌，周二美股四大指數跌多漲少，而美超微、輝達走揚。周二標普500指數收小跌，一度創下盤中新高；那指、費半同樣走疲；僅道瓊收漲0.4%，再創歷史新高。周三台股開跌64.22點報17970.41點，開盤即跌破萬八大關、5日線，台積電壓盤，大盤最低達17908.89、下跌125.74點，半導體、電腦周邊領跌，周三留意選擇權結算賣壓。

台股ADR皆墨，晶圓雙雄台積電ADR、聯電ADR跌約0.7%，日月光ADR、中華電AR雙跌逾1%。權值王台積電(2330)開低8元為634元，盤中跌至632元最低，跌幅1.55%。下午將召開法說會聯電(2303)股價同跌1%以上，法說會聯發科(2454)周三登場、日月光投控(3711)周四登場、創意(3443)周五登場，上述三檔股價震盪走穩，而周二法說會的力成(6239)一度大跌5.38%至140.5元，盤中跌幅收斂至3%，同日法說的豐興(2015)、旺宏(2337)震盪抗跌；鴻海(2317)走持平。

AI概念股多數走疲，川湖(2059)、台達電(2308)、英業達(2356)、華碩(2357)、微星(2377)、廣達(2382)、緯創(3231)、信驊(5274)、緯穎(6669)、勤誠(8210)等個股黑臉表態、金像電(2368)走穩、技嘉(2376)盤中強勢回神向上。

高價股方面，股王股后不同調，世芯-KY(3661)漲近1.5%，信驊則大跌5%以上，嘉澤(3533)重返千金位，台股重現12位千金局面，周三千金表現漲跌不一，力旺(3529)大漲4%以上最威，股王、M31(6643)、創意、旭隼(6409)、嘉澤均偏多走勢，股后、大立光(3008)、緯穎、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、川湖則均走跌，其中祥碩為AMD合作廠商，股價跌近3%。

台積電拉回，拖累大盤跌百點，然上櫃指數翻紅走揚，其中方土昶(6265)、尚立(3360)、亞矽(6113)、志旭(8067)等通路股強勁拉抬，而全球最大的主權財富基金挪威主權財富基金買進青睞股，安國(8054)漲停，神盾(6462)、芯鼎(6695)等同樣帶勁。

上市大盤受半導體、電腦周邊走疲拖累，由電機、生醫換手帶頭漲，電機華城(1519)、中砂(1560)以及生醫美時(1795)、北極星藥業-KY(6550)等股價成為強力軍。

市場靜待美國聯邦準備理事會(Fed)利率決策會議決定，市場同樣持續消化美國、台灣企業財報，周三留意選擇權結算賣壓，同日收月線，進入封關倒數，台幣貶值、權值王相對疲弱，中小兵帶頭，市場擔憂外資是否抱股過年意願降低？分析師認為，台積電漲多賣壓出籠，不過AI指標股技嘉強守缺口拉高，AI跌幅收斂，大盤面臨18200壓力大、17956相對有撐，抱股仍留意外資動向。