因應氣候變遷漲水電？ 調查：逾5成台灣民眾支持

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據台灣永續能源基金會2023年年底調查指出，有54.2％的民眾支持政府因應氣候變遷調漲水、電費，相較2021年增加8.5％，並以高屏地區、30至39歲、研究所及以上與女性支持度較高，若與政黨支持者交叉分析，又以時代力量、台灣基進支持度達100％最高，民進黨支持者以69.3％再次之。

調查指出，有61.4％的受訪者擔心推動再生能源時生態環境被破壞，也有59.7％擔心供電不穩定、56.4％造成電價上漲；針對環境部今年擬課徵碳費，有57.9％受訪民眾支持，又以時代力量、台灣基進支持者100％最高，泛綠民眾及民進黨支持者分別72％及69.9％支持。

台灣永續能源基金會董事長簡又新指出，過半的受訪民眾支持水電價格回歸劮實考量，凸顯台灣民眾瞭解我國能源成本高昂的現狀；台灣永續能源基金會執行長顧洋也認為，應與去年台電高額虧損才會導致民眾支持調整水電價。

針對政黨傾向與氣候政策連動性高，顧洋說，雖然大家希望氣候及能源政策超然與政治立場之外，調查顯示政策與政黨傾向相關性大，「反核就堅持反核、擁核就堅持擁核」，應要擴大溝通，但若是過去舉辦的國家級能源會議難凝聚共識，建議應要在政黨層次溝通，才不會每4年能源政策就再次搖擺。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明也建議，從先進國家發展經驗來看，對於能源政策有高度歧異，不利能源轉型的推動速度，建議朝野應進行對話討論，形成較明確的共識。

調查也顯示，台灣有逾8成的民眾關心氣候變遷，也有63.8％民眾認為已對台灣造成衝擊，彭啟明分析，雖然台灣關注氣候變遷的民眾多，台灣要減碳的關鍵在於能源，但民眾卻對能源認知不足，如仍有許多人認為煤炭及核能是我國主要能源，其實燃氣才是現今主要發電。