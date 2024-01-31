前往主要內容
工商時報LOGO

YouBike愛好者看過來！ 張善政：2月份每騎5次即可抽獎1次

  • 中時即時 陳夢茹
桃園市長張善政表示，YouBike2.0版電力輔助車將上路，2月份全車種騎乘5次就能換1次抽獎機會，中獎機會相當高。（桃園市交通局提供／陳夢茹桃園傳真）
桃園市長張善政表示，YouBike2.0版電力輔助車將上路，2月份全車種騎乘5次就能換1次抽獎機會，中獎機會相當高。（桃園市交通局提供／陳夢茹桃園傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市長張善政31日主持市政會議，他盤點近期相關政策，包括捷運棕線已通過國發會審核，待行政院審核中，此外明天起YouBike2.0版電力輔助車將上路，2月份全車種騎乘5次就能換1次抽獎機會，中獎機會相當高。

張善政表示，捷運棕線路線從新北迴龍到桃園龜山，目前國發會已經認可核定，已報行政院審核中，當初這條線在規畫時採高架化輕運量，但考量桃園這幾年的成長，加上地形環境因素，後來改採地下化中運量，無論是施工階段或規畫階段都希望在進度上持續努力，讓捷運路網能順利完成。

張善政說，除了報告捷運棕線的好消息外，過年前也要盤點一下去年的新政策。交通局於去年底將全市417個租賃站更新完成，同時可提供1.0、2.0系統租、還車服務。2月起更將投入600輛2.0版電力輔助車，倘若使用量上升還會持續再增加。

張善政還說，「微笑2.0 一騎來𨑨桃」活動也將於2月起跑，在桃園市內租借YouBike全車種包括1.0、2.0及2.0E合併計算，每騎5次將獲得1次抽獎機會（單次騎乘1.0、2.0計為1次，單次騎乘2.0E則計為2次）獎品包括有智慧手錶、百貨禮券、露營野餐組等，中獎機會非常高，歡迎民眾踴躍騎乘。

張善政另提及，過年期間清潔隊員工作量攀升，今年已增加160名清潔隊員來分攤工作量，目前全市的清潔隊員有近3000人。

張善政說，每到過年回顧過去所推出的政策，檢視有沒有一年比一年變得更好，希望讓大家感覺到市府有一步一腳印，各個不同的局處都在自己的岡位上推動業務，感謝所有人的付出與努力，希望未來的一年也持續進步。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00940發行價10元＋月配息 00929危險了？

  2. 降息，再一次的空歡喜？

  3. 聯準會決策周三開獎！這些ETF先衝 6檔甜甜價來了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。