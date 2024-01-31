YouBike愛好者看過來！ 張善政：2月份每騎5次即可抽獎1次

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桃園市長張善政31日主持市政會議，他盤點近期相關政策，包括捷運棕線已通過國發會審核，待行政院審核中，此外明天起YouBike2.0版電力輔助車將上路，2月份全車種騎乘5次就能換1次抽獎機會，中獎機會相當高。

張善政表示，捷運棕線路線從新北迴龍到桃園龜山，目前國發會已經認可核定，已報行政院審核中，當初這條線在規畫時採高架化輕運量，但考量桃園這幾年的成長，加上地形環境因素，後來改採地下化中運量，無論是施工階段或規畫階段都希望在進度上持續努力，讓捷運路網能順利完成。

張善政說，除了報告捷運棕線的好消息外，過年前也要盤點一下去年的新政策。交通局於去年底將全市417個租賃站更新完成，同時可提供1.0、2.0系統租、還車服務。2月起更將投入600輛2.0版電力輔助車，倘若使用量上升還會持續再增加。

張善政還說，「微笑2.0 一騎來𨑨桃」活動也將於2月起跑，在桃園市內租借YouBike全車種包括1.0、2.0及2.0E合併計算，每騎5次將獲得1次抽獎機會（單次騎乘1.0、2.0計為1次，單次騎乘2.0E則計為2次）獎品包括有智慧手錶、百貨禮券、露營野餐組等，中獎機會非常高，歡迎民眾踴躍騎乘。

張善政另提及，過年期間清潔隊員工作量攀升，今年已增加160名清潔隊員來分攤工作量，目前全市的清潔隊員有近3000人。

張善政說，每到過年回顧過去所推出的政策，檢視有沒有一年比一年變得更好，希望讓大家感覺到市府有一步一腳印，各個不同的局處都在自己的岡位上推動業務，感謝所有人的付出與努力，希望未來的一年也持續進步。