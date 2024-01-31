《科技》愛立信史上最大訂單 AT&T才是裡子贏家

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【時報記者王逸芯台北報導】愛立信(Ericsson)於2023年底宣布獲得美國最大行動通訊營運商AT&T 5年140億美元部署Open RAN網路的訂單，DIGITIMES最新發布《通訊網路產業研究報告》指出，此合約背後代表兩大意義，一是該合約幾已確立未來Open RAN市場主要仍由單一供應商(single vendor)模式寡佔的格局；二是該合約賦予AT&T在網路架構與設備供應商自主選擇的權力，說明在開放式RAN架構下，營運商將首次擁有決定性主導權的發展趨勢。

資深分析師吳伯軒認為，雖然愛立信與AT&T合作為單一個案，但卻極具指標意義，代表一家發展成熟，且身為O-RAN聯盟創始會員的棕地營運商(brownfield operator)最終仍選擇與單一供應商簽約，並規劃5年內投資140億美元，部署Open RAN。此金額高達全球每年RAN市場規模400~500億美元的3分之1，對於近年來電信產業在發展封閉式抑或開放式RAN路線的爭論，無疑劃下里程碑式的句點。

進入5G世代後，能否以開放式RAN架構(Open RAN/ O-RAN)作為封閉式專用設備RAN的替代方案一直是電信設備產業的熱門議題，尤其中美地緣政治競爭趨於白熱化，更牽動電信級(carrier grade)設備市場版圖變化。電信營運商與O-RAN聯盟曾欲以multi-vendor(多元供應商)模式，來取代既有vendor lock-in(供應商綁定)模式，使得傳統設備商(如愛立信、諾基亞)對是否支持Open RAN/ O-RAN態度反覆。

然此次愛立信獲得代表性棕地營運商的大規模網路部署合約後，已確立其Open RAN核心商業模式將從vendor lock-in轉為ecosystem lock-in(生態圈綁定)，即愛立信仍堅守單一供應商的底線，但同時，開放白牌設備商或第三方業者加入其生態圈卻也代表未來可能需進入這些傳統電信設備商(如愛立信、諾基亞)生態體系內，才有機會成為Open RAN電信營運商供應鏈一員。

值得注意的是，雖然愛立信自AT&T獲得史上單筆最大金額訂單，但並不代表這些傳統設備業者將迎來新的成長高峰。AT&T願意投入如此龐大的金額，在於此合約賦予AT&T能自由選擇部署專用設備抑或Open RAN/ O-RAN網路的權力，且還擁有選擇不同供應商設備的彈性，這在過去傳統封閉式RAN架構下是不被允許的。換言之，愛立信表面是掙到了銀子，但營運商AT&T才是裡子贏家。

展望未來，由於AT&T同時身為3GPP與O-RAN聯盟的代表性會員，此案後續勢必會成為其他800多家棕地營運商部署開放式RAN的參考模版。而傳統設備供應商看似雖在Open RAN/ O-RAN趨勢下成功固守疆土，但在營運商普遍更重視優化網路TCO (Total Cost of Ownership)指標下，恐需提早因應對高利潤專用設備網路產生的替代性衝擊。