萬大線獲工程界奧斯卡獎 蔣萬安肯定施工品質

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行政院主辦「第23屆公共工程金質獎」上月26日舉行頒獎典禮，被譽為工程界的奧斯卡獎。台北市政府捷運工程局第一區工程處主辦的「萬大－中和－樹林線（第一期工程）CQ860區段標工程」，奪下土木工程金質獎「特優」。捷運局30日於市政會議獻獎，市長蔣萬安對捷運工程施工品質與精進作為，給予高度肯定及鼓勵。

捷運局說明，萬大線第一期工程CQ860區段標工程，位於新北市中和區及土城區，路線全長2.75公里，東側與萬大線LG06站及環狀線中和站銜接，西側與萬大線金城機廠及萬大二期銜接，是完工通車前測試及營運的重要路段。工程範圍包含2座地下車站、6段潛盾隧道及2段明挖覆蓋隧道，有潛盾及明挖工法同時施工，界面相當繁雜。

捷運局指出，CQ860區段標工程位在僅20公尺路幅寬的狹隘道路，緊鄰工、商及住宅區，當地道路交通繁忙，同時要施作車站、明挖隧道及潛盾隧道，交維措施對當地的交通衝擊非常大；尤其地下車站開挖深度達27公尺及包含上下疊式的潛盾隧道，全工程極具挑戰。

捷運局提及，CQ860區段標路段地層忽軟忽硬，地質條件十分複雜，對於潛盾隧道多達6段、12次發進及到達，總長度達3.4公里的工程而言更是極大挑戰，施工團隊運用3組潛盾機以不同方向進行隧道鑽掘，努力克服；在新冠疫情及近年缺工缺料的雙重影響下，仍主動協調排除困難並督促廠商推動工程，順利完成全部6條隧道的貫通。

捷運局說，工程同時也提出許多創新，譬如以地改樁取代地中壁避免造成管損，以及潛盾機免拆滑移工法等，降低拆機階段可能造成的工安危害，其中用潛盾機頂升滑移通過中和高中站的工法，更榮獲去年度台北市政府創意提案競賽精進獎特優。

捷運局長鄭德發表示，本屆「公共工程品質優良獎」計108件工程參選，參選件數創歷史新高，能獲得全國公共工程界最高榮譽，感謝評審委員的青睞，肯定捷運施工團隊努力不懈和團隊合作的成果，在工程中除克服各種挑戰、對工程品質追求卓越外，在節能減碳、環境保護及永續發展等方面亦帶來更多貢獻，將持續不斷精進。

而蔣萬安除於市政會議感謝捷運團隊的犧牲與奉獻，並對捷運工程施工品質與精進作為，給予高度肯定及鼓勵。