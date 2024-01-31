有利員工認股！美零售巨擘沃爾瑪宣布股票一拆三 盤後漲逾1％

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美國零售巨擘沃爾瑪（WMT）周二（30日）盤後宣布一拆三的股票分拆計畫，稱較低的股價將有利於員工參與認股，盤後股價受激勵上漲1.1%至每股167.4美元，額外股份將於2月23日收盤後支付給前一天登記在冊的股東，並自2月26日開始以拆分後的股價進行交易，沃爾瑪當前股價僅略低於去年11月創下的169.94美元歷史高點。

沃爾瑪執行長Doug McMillon在宣布拆股計畫後表示，將股價保持在一個範圍內非常重要，考量公司成長與未來的計畫，此時是分割股票並鼓勵員工參與的好時機，所有員工都可以購買完整的股票，而不是零股，這項拆股計劃允許符合條件的員工透過薪資扣除的方式買股，目前有超過40萬名沃爾瑪員工參與認股計畫。

沃爾瑪預估，拆股計畫將使流通股數量從27億股左右增加至81億股，沃爾瑪股價在過去一年上漲16%，所屬的道瓊工業平均指數同期漲幅為14%左右，沃爾瑪過去曾進行11次的股票二拆一計畫，最近一次在1999年，沃爾瑪截至周二股價在美股排名第175名，在道瓊成分股中排在第17位，分拆調整後的股價則將排名第25位。

最近幾周，沃爾瑪也提高部分員工的福利，門市經理平均薪資從11.7萬美元調漲，調幅略高於9%且自4月開始，旗下管理占地約18萬平方英尺的分店經理每年可獲得2萬美元的股票獎勵，年收入有望超過40萬美元。