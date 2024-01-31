陸副外長會晤俄外長 談及烏克蘭、中東和朝鮮半島局勢

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大陸外交部副部長馬朝旭30日在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫。馬朝旭說，願加強戰略協作，推動中俄關係取得新的更大發展。據俄媒報導，雙方會談觸及烏克蘭、中東和朝鮮半島局勢等議題。

馬朝旭表示，在兩國元首的戰略引領下，中俄政治互信不斷深化，各領域合作穩步推進，兩國關係的民意基礎更加牢固。中方願與俄方以慶祝兩國建交75周年、舉辦中俄文化年為契機，加強戰略協作，推動中俄關係取得新的更大發展。

據大陸外交部引述，拉夫羅夫表示，俄方願與中方共同努力，籌辦好慶祝建交75周年和文化年相關活動，加強在金磚國家及其他國際多邊平台的協作，維護好雙方的共同利益。

另據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯外交部發佈消息稱，雙方討論了烏克蘭、中東和朝鮮半島局勢。俄外交部在會後指出，「雙方高度評價了依照兩國領導人共識蓬勃發展的俄中關係的現狀。」

報導稱，雙方強調，俄中兩國必須加強在國際舞台的協調，包括在聯合國及聯合國安理會的協調。俄外交部指出，「雙方確認也願意在其他國際和地區組織及論壇加強接觸，尤其是在我國今年擔任主席國的金磚國家機制的接觸。」

俄外交部表示，「雙方就歐亞空間和亞太地區的安全保障問題『推心置腹』地交換了看法。雙方均表示，必須盡快通過政治外交手段調解中東局勢並緩解朝鮮半島緊張。」