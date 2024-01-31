幼兒就學補助不一 全幼盟轟：政府大小眼

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣面臨少子化衝擊，短短8年生育率就從20幾萬掉到13萬，為了提高生育率，政府推出各項嬰幼兒補助，盼能緩減少子化的問題。31日全國幼兒暨教保教保人員率領各縣市的幼教、家長團體召開「幼兒就學補助要軍權」記者會，並開轟政府補助大小眼，私立幼兒園與公立幼兒園就相差1萬元的補助。

根據全國教保資訊網顯示，公立幼兒園、非營利幼兒園、職場互助的幼兒每個月共可獲得1萬5000元的實質補貼，而私立幼兒園僅僅只有5000元的育兒津貼，讓全幼盟總會長劉秋芳痛批政府「雙標」，且完全剝奪了私立幼兒園孩子的公平受教權和家庭教育的自由選擇。

全幼盟總會長劉秋芳表示，幼教的法規跟政策長期都處於不公平的狀態，雖然沒有排富條款，但光是補助經費就差了好幾倍，這樣根本沒有落實公平教育，希望政府能提供一致的補助金額，讓家長可以放心地選擇自己小孩的就讀權利。

高雄市家長協會理事長黃雀華表示，小小的台灣學前教育機構就達到7種型態，光幼兒園就分為公幼、非營利、準公幼、私幼4種類型；另外近年來又出現職場、社區、部落互助等3種教保服務中心，7種的型態的教育模式適用的法規不僅僅不同，補助費用更有大大落差，讓許多家長抱怨當初就不該讀私立幼兒園。

另外，根據國教署的數據顯示，109年非營利幼兒園缺額年增率已飆升到62％；而職場互助110年更誇張，竟飆升到121％，明顯供過於求，在沒有學生就讀的情形下，政府辦理非營利、職場互助教保服務中心的幾十億經費等於丟入水溝、白白浪費。

全幼盟表示，新任總統賴清德在擔任行政院長時，曾誇下海口、大力推動0至6歲國家一起養政策，但一年過去了，卻仍不見教育部提出納稅錢花在刀口上、又能公平造福每位孩子的實質對策。