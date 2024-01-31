百萬人朝聖黃色小鴨 高市挺青創「消費抽東京來回機票」

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2隻黃色小鴨游進高雄愛河灣，1月27日起至30日已吸引破百萬人朝聖。高市青年局挺青創店家，推出「港快跑鴨！」小鴨漂流摸彩活動，民眾到合作店家消費滿200元即可摸彩，最大獎可獲「高雄-東京雙人商務艙來回機票」。

青年局局長張以理表示，活動靈感源自於美國「小鴨漂浮」比賽（Chicago Ducky Derby），呼應黃色小鴨睽違10年重返高雄，且為全台首創，以極具創意的水域抽獎模式，將1萬5000隻小鴨投入大港橋水域，畫面感及話題性十足，預計吸引破萬人潮前往參與。

青年局提到，該活動將冬日遊樂園在愛河灣水域的活動範圍擴大至大港橋，並呼應於愛河灣辦理的創意自力造筏、SUP、獨木舟體驗等水域活動，以水域賽事展現高雄港都魅力，希望讓燈會期間的觀光人潮、市民看見高雄美麗港灣，也看見高雄這座城市的未來契機。

青年局說明，該活動自2月1日起至2月18日止，至121間「港快跑鴨！合作青創店家」消費，單筆消費金額滿200元，即可獲得印有編號的摸彩券1張（不可累積消費金額），民眾只要將摸彩券資訊填寫完畢，將摸彩聯交還店家，保留對獎聯，即參與本次摸彩活動。總計1萬5000張摸彩券，發完為止。

值得一提的是，「港快跑鴨！」活動抽獎方式別出心裁，青年局將於2月24日下午3時45分在高雄港大港橋旁，傾倒底部印有編號之1萬5000隻小鴨進入愛河水域，並藉由水流向前漂浮，看哪隻小鴨最先衝到終點，前50名抵達終點的小鴨編號得主通通有獎。

第1名將獲得高雄-東京雙人商務艙來回機票1張、第2名iPhone 15 Pro 128G1台、第3至5名則為漢來大飯店住宿券1張，第6至50名可獲得7-ELEVEN商品禮券1000元1張，歡迎民眾屆時前往觀賽，共同參與「獎落誰鴨」的過程。