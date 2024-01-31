蘋果失速！郭明錤估iPhone出貨崩跌 最大受益者是誰？

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今年智慧機手機產業景氣落底回溫，這是近期法人最新看法，然而蘋果iPhone卻可能吃不到甜頭？天風國際證券分析師郭明錤30日發布最新研究報告指出，蘋果已下調上游關鍵半導體零組件的2024年iPhone出貨預估至約2億部，年減幅達15％。根據調查，全球主要手機品牌中，蘋果可能是今年衰退幅度最大的品牌。

郭明錤指出，iPhone因面臨結構性挑戰，2024年出貨量將出現明顯衰退，包括高階手機新設計典範出現與在中國市場的出貨持續衰退等因素。調查報告指出，iPhone在中國市場銷售出現衰退，華為歸來與摺疊手機逐漸成為高階用戶換機首選是兩大主因。

郭明錤表示，蘋果過過去幾周在中國的出貨量，每周出貨平均年減約30～40％，預期在中的銷售疲態將持續下去。郭明錤預估iPhone 15系列與新款iPhone 16系列出貨量將年減10～15％。

路透報導，儘管許多大陸線上電商銷售都針對iPhone機型進行折扣，但蘋果的銷量還是下滑，例如iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max在拼多多上都已經降價16%。

投資銀行Jefferies表示，第一周的30%的跌幅比2023年整年的3%跌幅還要糟糕，顯示衰退速度持續加快，具體來說，蘋果去年銷售量下滑3%，代表市佔率下降0.4%。

展望2024年，分析師預測蘋果銷售量將持續以雙位數的速度下滑，而華為能夠吃下市佔率，預估全球出貨量將達到6,400萬部，遠遠超過去年的不到3,500部手機。

而同樣是全球智慧型手機大廠的三星，Galaxy S24系列今日正式開賣，在高度整合生成式AI功能帶動下，市場需求優於預期，三星也上修該系列今年全年出貨量增加5～10％。然而，蘋果卻反向下修上半年iPhone 15的出貨預估。

至於失速的蘋果什麼時候能重回正軌？郭明錤預期蘋果最快在2025年，才會推出設計改變較大的iPhone新機型，與發布更全面性/有差異化之生成式AI生態/應用，現階段遭遇的結構性挑戰預估將持續對蘋果iPhone出貨動能與生態成長帶來不利影響。