《電通股》燦坤聯手UberDirect 推3C家電即時配送

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【時報記者葉時安台北報導】隨著消費者對於即時配送的需求不斷提升，燦坤（2430）繼2023年底上架Uber Eats後開啟3C外送新篇章，看準3C家電「即時配送」商機，周三正式宣布聯手Uber Direct優物流推出燦坤「速速GO」服務，是全台業界第一家導入即時配送服務的3C家電通路，提供上萬件商品快速到貨配送服務，消費者通過燦坤APP進入「速速GO」專頁線上下單後，初期將鎖定全台6都共29間門市啟動「速速GO」服務，可自由選擇配送目的地附近的燦坤門市，無論臨時急用或是不方便出門，下訂後3小時內送達。自2月1日起燦坤「速速GO」試營運開跑，推出全站限時免運活動，不限單價、距離通通免運幫你送，春節期間配送也無休。

燦坤「速速GO」的推出補足了原先單一門市導向的選物限制，讓可選購的品項與品類選擇更加豐富，涵蓋品類包括資訊周邊、數位配件、廚房電器、生活家電、健康美容3C等，依據顧客配送地址，智慧配對服務範圍內可提供接單服務的門市，初期將鎖定全台6都共29間門市啟動「速速GO」服務，門市全年無休、周末假日照常出貨。

燦坤電商事業部經理林雅玄指出，3C家電屬性商品對配送安全與品質要求高，想滿足消費者「即時配送」需求，對3C家電通路商來說亦是一大挑戰。燦坤透過與Uber Direct優物流合作，不僅配送外送員服務品質穩定，可即時追蹤外送員位置，下訂後也能清楚追蹤配送進度；「速速GO」使用機車物流進行配送，加快配送速度並減少傳統物流商品較易碰撞情況。

燦坤擁有3C業界最強OMO服務體系，還有多家知名品牌原廠認證加持的「電氣醫院」，是燦坤實現「線上購物、實體守護」的最強後盾。燦坤表示，「速速GO」服務通過導入Uber Direct優物流即時配送服務，讓顧客可以一鍵下單、即時送達，線上消費場景更加立體，也讓訂單從準備到配送的營運流程更為流暢。