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竹市建功高中擴校案通過 兼顧地下油庫文資保存

  • 中時即時 王惠慧
新竹市政府都市計畫委員會審議通過建功高中擴校暨中油新竹油庫變更都市計畫案，後續將提送內政部審議，力拼下半年實施。圖為變更都市計畫範圍。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）
新竹市政府都市計畫委員會審議通過建功高中擴校暨中油新竹油庫變更都市計畫案，後續將提送內政部審議，力拼下半年實施。圖為變更都市計畫範圍。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

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新竹市東區因人口不斷移入，為紓解就學需求，新竹市政府舉行都市計畫委員會，審議建功高中擴校暨中油新竹油庫變更都市計畫案，決議照案通過，後續將提送內政部審議，力拼下半年實施，另都計範圍內的地下油庫文資審議結果已繼續列冊追蹤，後續將結合整體規畫活化利用。

新竹市長高虹安指出，新竹市人口持續穩定成長，為讓學童安心上學，家長也不必再為接送孩子而奔波，滿足就近入學的需求，市府除了檢討學區畫分及調整外，更積極盤點閒置或低度利用公有土地，盼透過都市計畫變更程序增加學校用地。

因應東區人口不斷移入，市府都發處啟動建功高中擴校暨中油新竹油庫變更都市計畫案，計畫變更建功高中北側2.35公頃公園用地為文中用地、變更建功國小東側1.34公頃機關用地為文中小用地。

此外，變更原中油油庫12.37公頃乙種工業區為科技商務區（整體開發區7.15公頃、一般開發區2.15公頃）、公園兼兒童遊樂場用地（2.63公頃）及道路用地（0.43公頃），計畫範圍內約11.56公頃將以公辦市地重劃方式整體開發。

由於建功油庫油槽位於該重劃區內，草案在公開展覽期間，民眾及文史團體關心建功油庫保存議題，市府表示，相關意見均已錄案送市都委會討論。未來建功油庫再利用評估方案及共生計畫，依後續文資審議結果辦理，兼顧學童就學權益及文資保存，讓整體校地擴增計畫更符合需求、效益、具體及可行性。

市府地政處表示，此案目前已獲中油公司及國防部軍備局支持，同意參與公辦市地重劃，並持續與當地里民、地主溝通，後續將啟動重劃地區調查、研擬重劃計畫書等相關作業，期望透過公辦市地重劃加速釋出產業用地，吸引國內外科技廠商進駐，並串連公道五路產業軸帶與藝文高地

地政處也表示，此案預計於都市計畫審議通過後3年內開發完成，而位於重劃區內的1座既有油槽，考量具有歷史建築意義，未來將保留並依其歷史特性，結合「公兒」用地整體規畫活化利用。

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