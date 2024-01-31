《電零組》偉訓Q1可望優於去年同期 今年營運展望樂觀

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【時報記者張漢綺台北報導】偉訓(3032)受惠於電競電源升級潮、伺服器及電動車訂單放量，今年第1季營運可望優於去年同期，2024年營運展望樂觀，有望比去年好，偉訓經ISO國際驗證機構英國標準協會臺灣分公司(BSI)稽核通過ISO/IEC 27001資訊安全管理系統(Information Security Management System)國際驗證，顯示偉訓於資訊安全管理制度建置與實作獲得肯定並符合國際資訊安全標準。

偉訓2023年前3季合併毛利率為22.58%，年增2.67個百分點，歸屬於母公司業主淨利為4.72億元，年增68.76%，超越2022年全年獲利，每股盈餘為4.22元，累計2023年合併營收為81.53億元，年增27.69%，法人預估，偉訓2023年獲利有望創下歷年新高。

展望今年，偉訓表示，在電競電源升級潮、伺服器需求增溫，以及電動車訂單放量下，今年第1季營運可望優於去年同期。

為積極配合政府推動「資安即國安」之國家戰略，並致力提升公司的資訊安全，偉訓自112年起與中華電信資安顧問團隊攜手合作，依循ISO/IEC 27001標準，陸續完成資訊安全管理制度建立、風險管理、內部稽核、備援演練等資安管理流程，落實PDCA(Plan-Do-Check-Act)持續改善精神，日前經ISO國際驗證機構英國標準協會臺灣分公司(BSI)稽核通過ISO/IEC 27001資訊安全管理系統(Information Security Management System)國際驗證，並於偉訓總部舉行頒證典禮，由偉訓董事長王駿東代表受證。

王駿東表示，偉訓自1989年起由汽車零件製造廠成功跨入資訊產業，並且成長至目前的規模，今天的偉訓已在電腦機殼及電源供應器建立了領導地位及良好信譽，偉訓深信企業之核心競爭力在於品質、成本及速度，為達到質量均優的目標，從研發時便展開品管作業，運用全自動化生產作業、健全的製造體系，配合先進的機器以提高生產良率。

為因應層出不窮的駭客攻擊、網路勒索、個資外洩等資安威脅，偉訓近年來持續針對公司的資訊架構及資訊系統進行資安強化作業，除導入並通過ISO/IEC 27001標準認證外，也建置資安防護軟硬體設備、資安監控及執行資安檢測，並藉由此次取得國際資安認證標準，建構完善組織資安體系，強化資訊安全事件應變能力，全方位維護偉訓之資訊安全，將公司資訊安全管理提升至新水準，並完善偉訓科技資訊安全的重要環節，以保障客戶、供應商、員工與股東之權益。