《基金》投資情緒轉樂觀 瀚亞投資看好三股三債

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【時報記者任珮云台北報導】全球股市2024年以來表現分歧，美國、日本表現相對亮眼。瀚亞投資（新加坡）表示，受惠於通膨數據疲軟、聯準會態度轉向鴿派，美國10年期公債殖利率自高點回落，投資情緒轉趨樂觀，點名看好「三股三債」的投資機會。

瀚亞投資（新加坡）表示，全球央行將比預期更早降息的訊號，促使市場情緒偏向樂觀，美國10年期公債殖利率自高峰回落，股債資產都有明顯反彈；受惠於情緒好轉，未來三個月看好股票、債券的投資機會，尤其美國、新興市場、亞太地區(不含日本)股票、以及非投資等級債、新興市場債及亞債的表現。

值得一提的是，美國科技股自2024年來漲勢凌厲，帶動瀚亞美國高科技基金漲勢。瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，預期半導體類股在去年勁揚之後，今年將出現部分類股輪動，但生成式AI、晶片複雜性、汽車等領域將維持結構性的成長，加上終端電子消費品手機、電腦的銷售回溫，市場相繼上調半導體產業的銷售預測；同時，科技產業將由AI領銜並呈現百花齊放的格局，使半導體類股仍有發揮空間。

新興市場股債更是同步看好，新興股市中的印度、巴西及台股今年持續延續去年多頭行情。瀚亞投信表示，今年以來主要單一新興國家股市均呈現下跌情形，但印度、巴西及台股相對抗跌，尤其印度今年是大選年，行情有望延續至選後、台股也將在AI題材下持續受惠。

聯準會停止升息已成市場共識，且今年可能會有3碼以上的降息空間。瀚亞投資（新加坡）多元資產組合方案（Multi Asset Portfolio Solutions）團隊認為，隨通膨壓力緩解，全球已開發市場利率可能會走低，但對通膨快速下降的預測保持謹慎態度；儘管市場已聚焦在聯準會態度的轉向，若經濟衰退跡象不明朗，不易看到大幅降息。