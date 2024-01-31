中國房地產融資白名單 首筆貸款落地廣西南寧

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中國官媒披露，討論一段時間的房地產項目融資白名單，首筆貸款已落地廣西南寧。

證券時報今天報導，中國住建部召開城市房地產融資協調機制部署會後，部分城市向銀行推送房地產項目「白名單」，其中南寧市向當地金融機構推送第一批107個房地產項目白名單，而北投荷院項目已獲民生銀行南寧分行人民幣3.3億元（約新台幣14億元）開發貸款。房地產項目白名單第一筆貸款也由此落地。

此外，重慶市透過房地產融資協調機制整理出314個第一批房地產項目白名單，融資需求約830億元、涉及22家融資機構。項目白名單已向轄內大型銀行、股份制銀行、異地城商行及3家市屬法人銀行等28家主要銀行推送。

報導引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，住建部的會議是對融資協調機制的落實，就是要形成具體的項目落地，從而探索出融資協調的成熟機制。

李宇嘉說，這次南寧首筆項目貸款落地，意味「白名單」將以項目清單制的形式存在。以項目清單制的形式推進房地產融資協調機制的落地實施，也是解決預售資金監管難題的關鍵措施。

房市研究機構中指研究院企業研究總監劉水認為，後續其他城市房地產項目「白名單」將持續落地，隨著更多房地產項目貸款支持落地，支持項目融資的政策效果將逐步顯現，進而改善房地產企業流動性，有助於緩解房地產貸款緊縮情況及擴大房地產投資。

中國房地產市場疲軟，房企面臨資金困境，房地產融資白名單相關討論起於去年11月。

中國有關部門當時召開金融機構座談會提及「一視同仁地滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」。在金融機構座談會後，市場消息指出，官方正草擬有資格獲得融資的房地產企業白名單。