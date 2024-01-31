搭「熊本熊輕軌專車」看小鴨 熊本訪團驚嘆高雄10年蛻變

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日本熊本市市長大西一史30日率團到訪高雄，高市府熱情接待賓客，高雄市長陳其邁特地陪同訪團搭乘首度亮相的「熊本熊輕軌專車」，體驗輕軌成圓最新路段，並前往愛河灣一探黃色小鴨風采，訪團成員不但開心自拍，更大讚高雄充滿港灣城市活力，也驚嘆高雄10年來的蛻變。

高市府行國處表示，熊本市訪團此行訪高主要重點就是體驗剛正式成圓的高雄輕軌，高市府也特別安排訪團搭乘新亮相的「熊本熊專車」，這也是熊本縣首度購買高雄輕軌車廂廣告行銷熊本觀光。陳其邁專程陪同大西市長與田中議長訪團前往輕軌機廠，並由捷運公司工程師介紹輕軌通車的進程與效益，訪團成員紛紛對輕軌體驗表示肯定。

高市府特別安排訪團探訪暌違10年重回高雄港愛河灣的黃色小鴨，並由市府祕書長郭添貴、觀光局長高閔琳、行國處長張硯卿向訪賓講解高雄10年來的蛻變，熊本市訪團對黃色小鴨系列活動以及亞洲新灣區周邊諸多建設感到十分驚艷，很開心能與高雄市民一起見證高雄10年來的進步，大家紛紛帶上小鴨帽，與黃色小鴨自拍合影留念。

此外，因應台積電進駐熊本設廠，熊本也面臨許多城市治理挑戰，因此訪團拜會高市府時，雙方特別就台積電進駐議題交換意見。大西一史表示，台積電熊本廠將於2月24日開幕，不僅帶動相關上下游供應鏈，許多台灣人士也入住熊本，熊本的民生、商業活動隨之發展，熊本政府提供各種完善措施，希望在熊本居住的台灣人都能得到令人滿意的照應；而交通、環境保護及水資源也是熊本市當下面臨的課題，藉由本次考察，借鏡高雄的經驗，活用於熊本政策上。

陳其邁則指出，高雄與熊本都是兩國的重要高科技城市，台積電於高雄設廠，因應產業轉型及用水需求等，高市府超前部署，透過地方與中央合作，已經打造半導體產業廊帶，也將周邊生活圈打造為宜居便利的環境。未來熊本和高雄應建立經濟上的戰略夥伴關係，透過產業經驗的互相支援與交流，創造雙贏效應。