文曄去年EPS達4.24元 估Q1營收年增42％ EPS為1.5元

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IC通路商文曄科技（3036）今日召開線上法人說明會，公布自結獲利，去（2023）年每股稅後純益（EPS）為4.24元。

文曄今日召開法說會，說明去年第四季營運成果及未來營運展望。去年第四季自結合併營收約為1,897億元，季增13％與年增20％，合併營業利益19.2億元，合併稅後淨利歸屬於母公司業主10.4億元，以加權平均股數計算，EPS為1.18元。

文曄去年自結合併營收約為5,945億元，年增4％，合併營業利益約82億元，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約40.1億元，以加權平均股數計算，EPS為4.24元。

展望今年第一季，基於1美元兌換31.1元新台幣假設，營收預估中位數為1,700億元，年增約42％，合併稅後淨利歸屬於母公司業主預估中位數15億元，EPS預估中位數約1.5元。

文曄度過去年半導體市場需求下滑與庫存調整後，國際專業研調機構Gartner預期今年半導體市場將恢復成長，並且預估2023年至2027年複合成長率達9.4％。

文曄表示，持續投資於高成長的應用產品線以追求優於市場的成長性與市占率提升，並且專注於推廣綠能、儲能、高效能等潔淨科技產品與承諾2050年達到淨零碳排，在重視永續發展中追求可持續的長期成長茁壯。