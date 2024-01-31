聯發科穩住 IC設計防疫股超嗨 33檔高歌

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美國就業市場數據意外強勁，打擊市場對於3月降息的預期，市場觀望聯準會決議及華爾街重量級企業財報，美股漲跌互見，台股今（31日）開低走低，失守萬八關卡，權王台積電大跌14元，與大盤聯袂跌落5日線，AI族群普遍承壓，今日法說的聯發科則相對持穩，盤面上IC設計買氣火熱，其中神盾集團股齊步走揚，安國更創16年新高價位。大盤終場走跌145.07點，跌幅0.80％，收報17,889.56點，成交量2,662.14億元。

權值股方面，台積電領跌重挫2.18％，廣達、台達電、聯電齊步走跌1～3％，而聯發科則穩住陣腳貼盤小漲，多空於平盤附近對峙，鴻海、富邦金、台塑化、國泰金則向上表態。

高價股漲少跌多，其中信驊重挫5.36％領跌，川湖也大跌2.34％，創意、祥碩、緯穎跌幅也超過1％。而力旺則逆勢大漲4.28％，準千金股嘉澤上漲14元，以988元作收，蓄勢挑戰千元關卡。

IC設計股買氣旺旺來，其中神盾級團股表現最為亮眼，安國、安格同步亮燈漲停，神盾盤中也一度亮燈漲停，惟終場未能鎖住，但仍大漲9.68％，顯示買盤量能強勁。此外，迅杰、芯鼎也分別大漲5.70％、2.69％。其它包括研通、通泰、世紀、海德威也強勢飆漲停，九暘、博士旺、驊訊也大漲逾半根漲停。

在半導體、電腦周邊走疲下，資金轉往電機、生醫股，電機股華城、中砂、士電；防疫族群恆大、毛寶亮燈漲停，康那香、熱映也大漲逾半根漲停。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計鼎基、光聖、松崗、通泰共33檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，油電類股及食品類股表現亮眼，漲幅分別為1.06％、0.63％，半導體類股、電腦類股表現疲軟，下挫1.63％、1.30％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾7％共10檔，其中5檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為鼎基（6585）、光聖（6442）、澤米（6742）、恆大（1325）、毛寶（1732）、東華（1418）、山林水（8473）、富世達（6805）、昶虹（2443）、麗臺（2465）。

上市跌幅逾3％共10檔，沒有跌停股，收盤跌幅前十名依序為AES-KY（6781）、矽力*-KY（6415）、長榮鋼（2211）、達運（6120）、上曜（1316）、玖鼎電力（4588）、泓德能源-創（6873）、智原（3035）、神達（3706）、材料-KY（4763）。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、緯創（3231）、菱生（2369）、聯電（2303）、蔚華科（3055）、台積電（2330）、英業達（2356）、長榮航（2618）、芯鼎（6695）、廣達（2382）。

上櫃漲幅逾9.9％共12檔，28檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為通泰（5487）、松崗（6240）、研通（6229）、南俊國際（6584）、威潤（6465）、方土昶（6265）、天鉞電（5251）、創威（6530）、印鉐（8080）、國統（8936）。

上櫃跌幅逾3.7％共10檔，沒有跌停股，收盤跌幅前十名依序為合邦（6103）、馬光-KY（4139）、樂威科-KY（4154）、信驊（5274）、映興（3597）、金穎生技（1796）、鴻翊（3521）、雙鴻（3324）、富晶通（3623）、新零售（3085）。

上櫃成交量前10名個股依序為亞矽（6113）、尚立（3360）、國統（8936）、神盾（6462）、凱碩（8059）、擎亞電子（8096）、前鼎（4908）、振發（5426）、驊訊（6237）、兆利（3548）。