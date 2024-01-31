高銀慈善基金會年前送暖捐年菜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

農曆春節即將到來，高雄銀行配合高雄市長陳其邁主動關心社會角落的弱勢長輩活動，該行社會福利慈善基金會結合在地9家企業，捐助225份年菜給華山基金會服務孤老，並特於31日在鄭阿嬤家舉辦「高銀愛相隨 伴困境三兄妹圍爐」活動，希望能拋磚引玉，攜手更多的人共同做公益。

高雄銀行董事長鄭美玲親自出席訪視長輩，帶領同仁將愛心年菜及象徵福氣好運的平安符送給長輩，期盼為長輩帶來祝福。鄭美玲表示，高雄銀行做為在地銀行，對社會公益不遺餘力，自2008年3月起由高雄銀行及所屬同仁共同捐助成立「高雄銀行社會福利慈善基金會」，持續辦理各項公益活動，除每年皆會舉辦的捐血活動外，為了讓偏鄉孩童有更多學習機會，更於2023年12月捐贈一批再生電腦給高雄市那瑪夏區的原住民婦女永續發展協會，並協助架設網路，幫助偏鄉孩童與外部世界接軌，孩童們看到宛如嶄新的電腦送來時都開心地大聲尖叫。

高銀慈善基金會此次與華山基金會舉辦「高銀愛相隨 伴困境三兄妹圍爐」活動，特別感謝隆大營建、友友建設、城揚建設、居興建設、尊邑建設、瑞鋒營造、泰郡建設、嘉鴻集團及永揚消防等9家企業的愛心捐助，也對高雄銀行同仁與社會大眾長期熱情響應捐款致上最高謝意，期盼能有更多人發揮愛心，為社會公益盡一份心力。