《國際產業》需求穩定 思佳訊上季獲利超預期

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】由於終端市場趨於穩定，以及5G技術使用的增加，提振了晶片製造的需求。蘋果供應商思佳訊(Skyworks Solutions)公布上季獲利高於市場預期。

隨著電信公司在智慧型手機以外推廣5G技術，晶片製造商思佳訊也看到該技術在傳統市場擴散的機會，例如在個人電腦領域。

人工智慧(AI)也是思佳訊的無線解決方案在汽車、行動和其它領域客戶推廣的催化劑和助力。

蘋果是思佳訊的大客戶之一，該公司的iPhone在2023年的智慧型手機市佔率為20%，為少數在高通膨和經濟不穩定環境下，能實現銷售成長的智慧手機商之一。

思佳訊執行長Liam Griffin在投資人會議上說，「供應過剩狀況正在緩解，分銷管道和OEM方面的庫存水準正在恢復正常」。

思佳訊的股價在周二盤後上漲了1.7%。

思佳訊預計行動業務將按季節順序而下滑，符合歷史規律。在更廣泛的市場上，隨著終端市場的庫存水準趨向正常化，該公司預計本季將出現溫和成長。

該公司還預計，今年1~3月的營收將在10.2億至10.7億美元之間，調整後每股盈餘為1.52美元。

該公司公布上季的營收為12億美元，一致於市場預期。經調整後，該公司每股盈餘為1.97美元，高於預期的1.95美元。