客語能力高級認證全台僅6人 苗縣兩教師登金榜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「112年度客語能力高級認證」去年底放榜，全國僅有6人通過認證，苗栗縣就有2位老師通過認證，三義育英國小龍騰分校老師徐煥昇與苑裡山腳國小老師徐姿華，雙雙榮登金榜；其中，徐煥昇同時通曉多種腔調，徐姿華則是全國唯一大埔腔高級認證合格者，縣長鍾東錦也盼他們成為客語教學的典範。

客委會自2022年起舉辦客語能力高級認證，接連2年每年僅6人通過認證，2022年苗栗縣率先通過認證的是國小老師謝素華，四縣腔；2023年續有徐煥昇與徐姿華兩位老師，腔調分別是四縣腔和大埔腔。

2年來全國通過客語能力高級認證累計12人，苗栗縣就有3人，在眾多客家大縣中獨佔鰲頭，而3位老師也肩負縣內客語高級認證種子教師的重任。

其中，徐煥昇曾獲客委會客家貢獻獎、教育部推展本土語言傑出貢獻獎，在通過四縣腔高級認證前，即已取得海陸、大埔及饒平3種不同腔調的中高級認證，可說各種腔調都難不倒他。

徐姿華則是縣內更是全國通過大埔腔高級認證的第一人，她曾獲客委會客家事務專業獎章、全國推動客語教學績優獎、教育部推展本土語言傑出貢獻獎，亦為教育部客語書籍編輯委員，是大埔腔保存與傳承的重要推手。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣是客家大縣，客家人口約62.5％，縣府多年來致力推動客家事務，營造客語友善環境，推動成效屢獲客委會肯定，蟬連五連霸佳績，未來將持續辦理「推動客語為通行語計畫」，讓「客家就係生活」的觀念深入民心，讓老祖宗留下的母語薪火相傳，客語從弱勢中茁壯起來。鍾東錦頒也期許謝素華等人能夠培訓並帶領更多人通過高級認證，成為客語教學的典範。

不論是縣內第一個率先通過高級認證的謝素華，國內通過大埔腔高級認證第一人的徐姿華，或同時精通多種腔調的徐煥昇，他們在分享備考技巧時，都提醒大家在聽、說、讀、寫都要兼顧並重，即使有些題型頗有難度，但只要深入理解內容的精髓和真正意義，也多涉獵一些「師傅話」，累積更多辭彙，強化閱讀與寫作能力，要通過高級認證將不再是難事。