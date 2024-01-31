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《綠能環》山林水取得楠梓再生水廠BTO計畫 117年底起供應

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【時報記者郭鴻慧台北報導】山林水(8473)與母公司力麒(5512)及新宏興營造(股)公司聯袂取得「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」，並設立高山林水務(股)公司，今(31)日與高雄市政府進行簽約典禮儀式。本案預計117年底開始供應再生水，將分3期供水，預計119年底完成全期工程，可提供楠梓產業園區每日7萬噸再生水，預計總興建金額達80億元。

山林水指出，本案興建範圍涵蓋污水前處理廠、再生水廠、輸水管線系統及截流、取水管線系統，並建置資訊管理系統，透過即時分析監控及智慧化管理平台，即時掌握進流水及再生水供應品質，第一期於117年底興建完成每日供應2萬噸，第二期118年底完成將每日供應3.5萬噸，第三期119年底完成將供應達每日7萬噸的再生水。

山林水表示，目前興建及營運業務除了積極佈署污水處理領域外，目前正在營運中的國內首座公共污水產製再生水提供南科台積電晶圓製造用水的永康再生水廠，持續穩定供應再生水，且預計於今年將完成擴建，屆時可供應每日1.55萬噸再生水於南科使用，水資源再利用部分，還包含海水淡化領域(澎湖馬公、七美、抗旱2.0台中緊急海淡機組及移機興達電廠繄急海淡機組)，此外，循環經濟領域，如外埔廚餘處理發電廠、焚化底渣處理再利用廠等都在穩定營運中。

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