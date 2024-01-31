車城福安宮將發送龍年平安錢母 傳有大人物來發紅包

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農曆春節將至，將迎來大家翹首以盼的龍年，為此，屏東車城福安宮將發送的平安錢母數量也較往年多，約準備10萬多枚，盼讓大家都能拿到保平安，除夕夜將送出4000枚，初一至初五則每天各2場次發送，此外，廟方還透露，前屏東縣長潘孟安大年初一都會到廟裡當志工奉茶，恰巧今年大選剛結束，因此可能會有「大人物」前來發紅包。 車城福安宮副主委陳明章表示，每年過年發送平安錢母與民眾分享喜氣是車城福安宮的傳統，而今年適逢是大家最喜歡的龍年，可預期屆時參拜祈福、排隊領錢母的民眾會很多，因此今年準備要發送的數量較往年多出很多，若加上與百貨業者合作的量，約有10萬多枚。

「希望人人都能拿到！」陳明章說，今年不計成本大量發送平安錢母，就是盼人人都能拿到保平安，他遇過有人為了分送給親友而每個場次都來排隊領取，他看得很感動，所以他希望這次每個人都可以如願討個吉祥，開心過年。

他進一步指出，除夕夜當晚除發放4000份百元紅包外，也將發送4000個平安錢母，換言之，有4000位民眾可以拿到紅包與錢母，而初一至初五每天有2場次發送錢母，分別是上午10時及下午2時，每場限量3000個，將視現場狀況追加。

至於除夕「拜頭香」部分，陳明章說，福安宮不搶頭香，只有拜頭香，參拜者不用爭先搶後，禮香都將由負責插頭香的長官同時插入香爐，所以每個人都是頭香，既安全又能得到庇護，同時也建議民眾拿到錢母後可以過火爐、保平安。

此外，陳明章還透露，前屏東縣長潘孟安每年初一都會到廟裡當志工奉茶，而恰巧今年總統大選剛結束，所以有可能會有「大人物」前來發送紅包。