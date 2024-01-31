友達彭双浪：看到2024年市場復甦契機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

友達31日舉行法說會，董事長彭双浪表示，2024年看到市場復甦的契機，AIPC、Windows作業系統更新都將推動IT面板需求，歐洲杯、巴黎奧運可望帶動大尺寸、高規格電視面板需求成長。

彭双浪表示，2023年關鍵字就是庫存，資通訊產業鍊都在設法降低庫存。雖然上半年面臨客戶庫存調整，下半年回到健康水準，季節性成長明顯，因此去年營收逆勢成長，主要成長動能是Vertical business，Vertical business去年業績雙位數成長，帶動公司虧損也有所改善。

戰爭、升息等總體經濟不利因素還是存在，影響到去年經濟活動和消費能力，終端需求回升速度比較慢一些，尤其是商用型產品表現疲弱。旺季銷售沒有明顯成長，但供應鏈庫存管控嚴謹，回到了健康水位，在銷售旺季後沒有庫存堆積問題。面板廠以改善供給為優先，按需生產，調整稼動明顯。

2024年來看，看到市場復甦的契機，今年AIPC成為熱門話題，今年CES上主打AI、電動車和MicroLED。Windows作業系統更新也會刺激換機潮。2020年因為疫情帶動買氣，一般來說電腦4年換機一次，今年將進入換機潮。此外，歐洲杯、巴黎奧運等大型運動賽事可望帶動大尺寸、高規格電視成長。

彭双浪直言，總體經濟還是有一些不確定因素，雖然總體環境逐漸改善，但是還不到強勁復甦程度。如果升息停止、通膨下降，下半年有降息的可能。烏俄戰爭對於市場的衝擊逐漸調適，但是以哈戰爭引發紅海危機，造成運輸上的問題，得運輸時間拉長，排擠艙位、運輸成本上漲等問題正在密切關注。歐亞大陸有鐵路可以支援，可以消化一些運輸能量。此外，今年還有許多國家選舉，選後政經情勢是否穩定也要觀察。

友達會持續轉型，車用相關營收在2023年達到430億元、成長20％，希望成長更快，未來幾年都是兩位數成長。今年加上BHTC業績，車用相關的佔比會拉高，友達持續朝向車用系統，這一塊會是未來營收主要貢獻的領域。2024年有挑戰、還是審慎樂觀看待。在垂直場域會投入更多資源加速發展，未來希望友達不只是一家面板公司，脫離景氣劇烈影響。