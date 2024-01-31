全盈＋PAY龍年大撒幣 萬家通路滿額抽最高18,888紅包

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農曆新年將至，全盈＋PAY搶攻龍年新春商機，集結9大電商平台、萬家通路祭出總價破萬大紅包與多項新春優惠，無論線上買年貨、親友聚餐或走春踏青均享好康。

全盈＋PAY表示，即日起至2024年3月31日，每月以全盈＋PAY指定方式消費累積達1,200元最高抽18,888 元全盈儲值金。3月31日前，於指定電商平台使用全盈＋PAY帳戶全額付款（限電支帳戶餘額、綁定銀行帳戶），單筆消費滿1,000元享10％全盈儲值金回饋；首次綁定遠東商銀信用卡消費，最高享44％全盈儲值金回饋。

響應TWQR通路破萬，3月31日前使用全盈＋PAY帳戶於支援TWQR掃碼支付商家及指定精選通路全額付款，亦享單筆消費滿百10％回饋優惠。全盈＋PAY新春好康享不完，完成指定任務，享玉山銀行加碼禮贈600元全盈儲值金，及台新銀行加碼禮贈150元全盈儲值金。部分活動回饋數量有限，額滿為止。

全盈＋PAY表示，加碼抽總價破萬大紅包，即日起至3月31日，首次成功註冊成為全盈＋PAY會員，即送註冊禮Let’s Café中杯經典美式1杯；活動期間內，每月以全盈＋PAY不限通路消費累積達1,200元抽8,888元全盈儲值金（每月抽1名，共抽3名），符合前述活動資格且使用「連結銀行帳戶、電支餘額」付款者，加碼再抽10,000元全盈儲值金（每月抽1名，共抽3名），除舊佈新、春節採買使用全盈＋PAY指定方式消費滿額，即有機會獲得最高18,888元全盈儲值金的新春紅包。

此外，即日起至3月31日，以全盈＋PAY於「全家」APP「全＋1商城」、Readmoo讀墨電子書、三立電電購、遠傳friDay購物、桂冠線上商城、神腦國際、智冠MyCard、NextEra豐年代、EPP易點指定9大電商平台，單筆消費滿1,000元回饋10％全盈儲值金（上限每筆100元，每月每人上限150元，額滿即止）；首次綁定遠東商銀信用卡消費，最高享44％全盈儲值金回饋（每戶限量回饋1次，限量4,000名）。

於支援TWQR掃碼支付商家及指定精選通路使用全盈＋PAY帳戶全額付款，包含築間幸福鍋物、鼎王麻辣鍋、無老鍋、大戶屋、bb.q CHICKEN等指定餐飲品牌及交通出行品牌：嘟嘟房停車場、台灣大車隊、wemo，單筆消費滿100元回饋10元全盈儲值金（上限每筆10元，上限每人100元，額滿即止）。活動回饋數量有限，額滿為止。

全盈＋PAY也指出，即日起至3月31日，首次開立玉山銀行臺外幣數位帳戶，且於開戶流程輸入活動代碼「PLUSPAY」，並以該臺幣數位帳戶綁定全盈＋PAY單筆消費滿100元，贈600元全盈儲值金（每人限領1次）；活動期間，使用專屬連結首次申辦台新銀行Richart數位帳戶並綁定全盈＋PAY，贈150元全盈儲值金（每人限領1次，限量1,000名）。