法國巴黎銀行經濟展望 台灣GDP成長率上看3.0％

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面對利率上升至數十年來的高位，全球經濟表現強韌，法國巴黎銀行財富管理指出，各國央行的利率政策影響尚未反映在經濟成長和通膨利率上，美國聯準會可能會在5月降息，至2025年終前降至3.0％，相較之下台灣的通膨壓力不大，央行在利率方面應該會按兵不動，並預測各國的GDP成長率以新興市場國家印度成長7.0％表現最佳，台灣GDP成長率有機會上看3.0％。

市場普遍認為今年的經濟會呈現軟著陸，法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）表示，利率大幅上升的影響尚未完全反映在經濟成長和通膨利率上，尤其是美國，且各國央行持續強調其「更長時間維持高利率」的口號，表示在相信通膨不會再次上升前，各國央行不會輕易降低利率。

巴亞尼預估，今年美國的經濟呈現放緩，應不至於硬著陸或是衰退，根據1968～2019年的歷史數據來看，美國聯準會最後一次升息到第一次降息之間平均間隔8個月，本輪最後一次升息的時間點是去年7月，依近期的經濟走勢推估聯準會可能會在今年5月降息，從第二季到第四季共降息150個基點，明年上半年再降息100個基點，共降息250個基點，截至明年中以前聯邦基金利率可能降至3.0％。

巴亞尼分析，目前沒有出現經濟衰退的主因是全球失業率降回疫情爆發前的低點，甚至比疫情前更低，加上通膨走低與先前走高的速度同樣快，相較之下台灣通膨反而不是問題，以2024年GDP預測來說，美國成長0.9％、歐洲0.6％、英國0.0％、日本1.0％、新加坡2.1％、中國4.5％、台灣3.0％，以及印度GDP在今年甚至可以達到7％的成長表現，但美國經濟可能將在今年第二季出現負成長，英國在第一季出現微幅負成長。