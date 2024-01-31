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竹南國道三號3處北向匝道 2／12、13實施高乘載

  • 中時即時 謝明俊
苗栗縣警竹南分局轄境國道3號後龍、大山及竹南交流道等3處北向入口匝道，於2月12日（初三）、13日（初四）每日13時至18時實施高乘載管制措施，管制期間車輛未滿3人不得進入國道行駛。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）
苗栗縣警竹南分局轄境國道3號後龍、大山及竹南交流道等3處北向入口匝道，於2月12日（初三）、13日（初四）每日13時至18時實施高乘載管制措施，管制期間車輛未滿3人不得進入國道行駛。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

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交通部高速公路局日前公布2024年春節連假國道交通疏導措施，苗栗縣警竹南分局轄境國道3號後龍、大山及竹南交流道等3處北向入口匝道，於2月12日（初三）、13日（初四）每日13時至18時實施高乘載管制措施，管制期間車輛未滿3人不得進入國道行駛，特此提醒用路人注意。

農曆春節期間，竹南警分局投入大量警力於春節期間加強各項交通疏導作為，為分擔警力負擔及精進執勤方式，秉持「警民合作」的理念，竹南警分局特協調義交夥伴協助執行高乘載管制，並審量冬季日落時間較早，天色提前昏暗，常使民眾較難清晰辨識管制交流道入口匝道告示牌，將於高乘載管制實施前及期間，運用移動式戶外LED彩色字幕機撥放「前方直行高乘載，未滿三人請改道」並預置於入口匝道前路段附近，提前提醒用路人屆時配合管制措施或提早改道、規劃替代路線等，節省寶貴行車時間。

竹南警分局特別提醒用路人，實施高乘載管制期間，除特種車輛（警車、消防車、救護車等）、大客車、計程車、油罐車、郵務車、垃圾車、持有記者證之新聞採訪車、貼有通行證車輛及持有身心障礙證明、持有孕婦證明（同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）的小型車外，其餘小型車需乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）始得駛入國道，並籲請用路人行經入口匝道時，務必配合執勤警、民指揮，主動搖下車窗，才能縮短辨識時間，出遊或返鄉自然更順暢、開心哦。

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