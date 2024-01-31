亞昕森匯23層磅礴鉅作 現身兆元林口國際AI城

以多角化深根經營，亞昕事業版圖跨地域、跨領域、跨場域，善用最強品牌力，打造最優生活力，品牌從台灣到亞太，從亞太到世界，站上國際舞台，三十年走來，一步一腳印，累積深厚專業，始終以口碑與品質自證實力。2024年，亞昕再次回歸發跡地林口，選定中心商業區、雙公園核心最精華地段，推出【亞昕森匯】23層地標鉅獻，樹立全新名宅規格，2-3房奢心品味，盛大公開！