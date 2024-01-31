亞昕森匯23層磅礴鉅作 現身兆元林口國際AI城

以多角化深根經營，亞昕事業版圖跨地域、跨領域、跨場域，善用最強品牌力，打造最優生活力，品牌從台灣到亞太，從亞太到世界，站上國際舞台，三十年走來，一步一腳印，累積深厚專業，始終以口碑與品質自證實力。2024年，亞昕再次回歸發跡地林口，選定中心商業區、雙公園核心最精華地段，推出【亞昕森匯】23層地標鉅獻，樹立全新名宅規格，2-3房奢心品味，盛大公開！
【見證亞洲最大AI聚落 坐擁國際都心精華商業區】
CBD中心商業區，是指國際大都市裡商業和消費活動的集中地，位於國際大都市的市中心！林口中心商業區，左擁繁華，右攬綠海，【亞昕森匯】以文化二路為軸心，座落雙臨路、雙公園寧靜街廓，走出家門，民視林口數位媒體總部坐鎮，三井2期、東森國際接棒綻放，國際媒體園區再現台灣坎城；區域內，更有新北國際AI+智慧園區、林口新創園區等串起8公里黃金廊道，打造亞洲最大AI聚落，全球半導體大廠ASML艾司摩爾進駐，迎來兆元產值榮景！
【最高密度名校與公園 國門城心 與世界潮流微距】
【亞昕森匯】以最優質的生活環境，打造最高端的居住條件！機場捷運A9林口站，車程約10分鐘內，到桃機第一航廈三站約15min，到台北車站八站約35min；鄰近，更有昕境廣場、三井OUTLET、環球購物中心三大商城，輕鬆享受豐富生活；頭湖國小、林口國小、馬禮遜美國學校、康橋國際學校等10多所明星學校，樂活捷運主題公園、扶輪公園、小熊公園、第二運動公園等13座特色公園，全區擁有雙北稀有的60％綠覆率，徜徉人文與綠海完美交織！
【日本職人工藝 大師巨擘首席 3000坪綠海圍繞的家】
視建築品質為首要，在20年前即聘請日本東京鐵塔、東京巨蛋工程顧問－田中純夫先生把關品質，率先導入日系精工SOP！【亞昕森匯】邀集北台灣豪宅御用大師團隊－亞洲50位最具潛力華人設計師-彭文苑、四屆國家建築金獎得主-楊振植、頂尖名宅操刀設計-王思敏、景觀設計指定名師-李淑雲、建築界骨科權威-張盈智共同打造，將編織語彙融入建築，以當代質材彰顯國際，勾勒大氣度磅礡首席；未來，與2000多坪富貴森林公園、近千坪吉祥影視公園為鄰，在社區，享受多功能交誼廳、健身房、兒童益智區等豐富尊榮公設，在家中，沐浴四季綠海風光，最美最優雅的2-3房，前所未有，值得擁有！
接待會館｜林口區文化三路一段410號昕境廣場旁
禮賓專線｜02-2608-7777