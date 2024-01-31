外資賣超124億 台股破萬八 專家：過年必要持股是它

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外資賣超124億 三大法人1/31賣超台股163億元

外資等三大法人周三（1/31）合計賣超台股163.88億元。包括外資與陸資賣超124.46億元；投信法人賣超22.04億元；自營商自行買賣部分係買超2.58億元，避險部分係賣超19.96億，合計單日賣超17.38億元。

(工商時報 數位編輯)

台積電壓盤 台股終場下挫145點終結月線連2紅

台股今天開低走低，電子族群回檔，隨權值股台積電跌幅擴大至2%以上，加權指數盤中挫逾百點，連續失守5日線18008點、18000點及17900點，終場收17889.56點，下跌145.07點。台股1月下挫41.25點，終結月線連2紅。

台股加權指數今天下跌145.07點，以17889.56點作收，跌幅0.8%，成交金額新台幣2662.14億元。

電子類股指數終場下跌1.24%，成交比重達74%；金融類股指數逆勢漲0.17%。非金電族群多數走低，航運類股下跌0.72%，鋼鐵與塑膠類股均收低0.21%。代表中小型股的櫃買指數收漲0.2%。

因超微（AMD）與微軟等美國重量級科技股財測不如預期，晶圓代工廠台積電今天終場下跌2.18%，收在628元，跌破10日線約629元；聯發科今天將舉辦法人說明會，早盤開高衝上977元後漲勢收斂，終場小漲0.31%，收966元。

人工智慧（AI）類股多數走低，廣達、緯創、英業達、台達電、台光電終場跌幅均超過2%。

高價股「11千金」跌多漲少，股王世芯-KY漲1.69%，收3900元；力旺漲4.28%，收2800元；信驊重挫5.37%，收3085元；大立光跌0.8%，收在2490元。

富邦投顧指出，台股往上將面臨2022年年初的前高套牢區，加上時間逼近農曆封關長假前夕，將受到逢高調節賣壓干擾。

（中央社）

盤後》元月跌41點止連2紅 過年抱股要小心？

農曆年前封關已倒數三天，周三台股量縮失守萬八、5日線，電子無力，臨近尾盤更跌破17900關卡；中小兵聚集的上櫃指數則開高走高，終場量增收斂漲幅。受到AMD財測遜色，盤後股價下挫6%，拖累AI概念股、台積電漲多修正，周三台股開跌64.22點報17970.41點，開盤即跌破萬八大關、5日線，鋼鐵收斂跌幅，金融、橡膠、食品、油電燃氣等午後拉抬，但半導體、電腦周邊族群壓盤，大盤最低達17874.95、下跌159.68點，選擇權結算壓低。元月下跌41.25點，月線翻黑止連2紅。

周三終場，加權指數下跌145.07點或0.8%，報17889.56點，成交量降至2662.14億元；櫃檯指數上漲0.47點或0.2%，報237.08點，成交量增至1048.28億元。

年前僅剩三天，是否抱股過年？台新投顧副總經理黃文清表示，周三台股漲多修正，而美國聯準會周二起召開今年首場聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，將持續關注利率決策，以及市場留意美國、台灣企業財報，其中2月22日的輝達財報，加上中東紅海危機等國際政經情勢變局，過年期間恐存在一段程度風險，市場目前觀望氣氛亦濃厚，皆影響大盤買氣以及後續抱股意願。

黃文清認為，外資封關前減碼也屬正常，但面臨國外變數過多，並消化大廠財報，不確定因素具有一定程度風險，加上台股累積漲幅也大，尤其台積電法說後以及AI利多反應，過年期間以低持股、獲利了結方式為宜較安全，必要持股建議長線偏多的AI大題材。

分析師談蘋果出貨恐銳減，不過看好非蘋手機復甦，尤其折疊手機，富世達(6805)觸及漲停再衝天價，兆利(3548)、新日興(3376)、達邁(3645)等漲幅亮眼。功率放大器三雄宏捷科(8086)、穩懋(3105)、全新(2455)亦走揚。

大型股方面，權值王台積電(2330)最低至626元，收在628元，下跌14.00元或2.18%，下午法說會的聯電(2303)黑、聯發科(2454)紅；股王世芯-KY(3661)則走揚超過1.5%，股后信驊(5274)大跌超過半根跌停，嘉澤(3533)未坐穩千金位，台股維持11位千金。

周三成交量前十大，群創(3481)、緯創(3231)、菱生(2369)、聯電、亞矽(6113)、尚立(3360)、蔚華科(3055)、國統(8936)、台積電、英業達(2356)。水資源國統、IC通路尚立雙雙漲停，同為通路蔚華科、亞矽同樣帶勁；而緯創、台積電、英業達等AI題材同樣上榜；菱生挾AI Pin題材持續高檔。

光通訊族群獲資金擁簇，光聖(6442)、創威(6530)、前鼎(4908)三檔個股強攻漲停。

（時報資訊 葉時安）