陳雅頎｜封關在即 順勢獲利入袋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受惠美股創高激勵，台股在封關前順利突破萬八大關，美股科技巨頭財報持續公布，目前企業財報好壞參半，包括美超微上季業績大幅高於預期，調升全年營收財測；AMD財測偏弱因客戶可能延遲採購，不過公司也預期新AI處理器今年可創造更多營收；谷歌母公司Alphabet上季廣告收入低預期，但實現了自2022年初以來最快營收增長，較去年同期增長了13%，觀察台股一月在資金回流電子股下，上演V型大反彈，資金聚焦主流半導體電子股，實現今年趨勢最大亮點，消費性電子行業庫存改善，帶動電子產業復甦。

上周曾指出，可參考上周在台股拉回季線時，相對逆勢抗跌的個股，如外資提前卡位、內資積極布局的中砂（1560），本周果然大漲創波段新高，公司三大業務包括再生晶圓、鑽石碟與傳統砂輪，其中再生晶圓與鑽石碟合計占該公司業績比重約在八成左右，主要應用在半導體產業的晶圓製造領域。目前再生晶圓業務的產能持續滿載，鑽石碟業務也受惠於大客戶3奈米製程需求持續增長，市占率已達7成，並已順利卡位2奈米，預期未來幾年將跟著大客戶先進製程推進而成長，後續可以持續留意。

多數個股自去年多頭以來，動輒翻倍以上的漲幅，從股價評價面、長線佈局角度而言，獲利空間相對有限，反而一些在去年打底、往後一年有機會迎來復甦的族群，是為更佳的長期投資選擇，例如記憶體族群在2022年下半年到2023年上半年，全球半導體業景氣下修時，最早進入修正波，主要是因為中國智慧型手機市場需求未見起色，以及PC出貨量受到之前疫情提前拉貨影響相對疲弱。目前記憶體的報價已出現反彈，來自於上游減產效應及通路回補安全庫存，伴隨著智慧手機需求漸入佳境，同時PC出貨逐步回復常態，預期農曆年後能見到記憶體產業明顯復甦。

持續關注美股財報周，緊接著本周四IBM、ASML，周五INTEL，下周APPLE、GOOGLE、微軟，財報公布利多消息助攻相關供應鏈股價，台股即將封關，行情有望延續到年後，符合先前分享的歷史統計結果，過去20年封關前後上漲機率最大，不過不願意抱股過年的賣壓也一併出籠，多方提前拉高指數，行請已經在發動，若有急拉個股到達心理獲利目標，可以順勢獲利一趟，短線上選股策略聚焦強者恆強的個股。

※本資料由啟發投顧分析師陳雅頎提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。