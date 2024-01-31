迎旅遊旺季 華航東北亞與東南亞增班、預約自動報到上線

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華航（2610）迎接旅運旺季，2024年第一季持續增班，東北亞及東南亞是加密班次或加開包機的重點；同時，「預約自動報到」功能全新上線，節省民眾報到等候時間。

看準日本旅遊市場需求強勁，華航自1月起持續增班，桃園-福岡已增為每周16班，桃園-高松增為每周5班，桃園-沖繩增為每周 11 班，高雄-沖繩增為每周 3 班，桃園-釜山增為每周14班，高雄-大阪自2月2日起增為每周10班。

在農曆春節的客運熱門時段，華航桃園-北海道增為每周14班，桃園-高松增為每周7班，桃園-富山每周飛航2班，以及山形、釧路、石垣島、高雄-高松、高雄-靜岡等包機。桃園-熊本也將自2月27日起增為每周5班，桃園-名古屋自3月2日起增為每周11班。

華航也積極布建東南亞航網，共計飛航15個航點，每周近165班往返航班，其中曼谷、馬尼拉、胡志明市、河內及新加坡每日飛航2～4班，峴港、吉隆坡、檳城、雅加達、峇里島等天天飛航。

此外，桃園-清邁1月28日起增開每周2班，至3月28日前天天直飛清邁，桃園-曼谷航線提供每周26班服務，每日早午晚出發時段隨旅客挑選安排，搭配高雄-曼谷每日一班，共計每周33班往返曼谷。桃園-馬尼拉將自4月15日起增為每周17班，搭配高雄-馬尼拉每周4 班，華航共計每周21班往返馬尼拉。

華航北美航網有美國加州安大略、洛杉磯、舊金山、紐約及加拿大溫哥華等五大航點，為滿足季節性旅運需求，直到3月29日，每周將提供最多8～9班直飛舊金山。

歐洲黃金六大航點華航全面直飛，包含荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利羅馬及捷克布拉格，歐洲航網完整布局，為台灣直飛歐洲航點最多、班次最密集的航空公司。

華航香港航線天天飛航，包含桃園-香港每周49班、高雄-香港每周14班，總計每周63班由台灣往返香港。兩岸航線部分，松山-武漢已恢復飛航，華航集團總計飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計8航點每周62班。