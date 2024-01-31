台中市政路延伸第2標動工 2026年完工可紓解西屯車流

為緩解台灣大道車流壅塞情況，同時提供台中工業區、七期等區域更便捷的交通，台中市府推動市政路延伸工程，第2標於1月31日正式動工，預計2026年年底完工。市長盧秀燕主持動工典禮時指出，市政路延伸完工後將串聯七期、工業區，可帶動水湳經貿園區、精密機械園區，將有助於台中市經濟發展。 市政路從環中路延伸至工業區是2005年都市計畫畫定，全長1950公尺、寬60米，總經費約73億9552萬元，中央補助經費23億9054萬元，分2標施作，第1標工程從工業區一路至安和路部分已於2022年動工、經費22億多元，預計今年第一季完工；第2標經費約51億元，動工後預計2026年完工。 盧秀燕表示，市政路延伸工程拖了近20年，主因造價太高、市府自籌款高達50億元，且地主眾多、大家意見分歧，議會也有不同的看法；再加上工程必須跨越筏子溪、國道與高鐵等，要在同一處地基上施工、穿越施工難度相當高，但市府秉持「開不了工的要開工」理念持續推動，營建公司決定採「管冪工法」施作，工程期間可維持國道、高鐵暢行。 盧秀燕強調，市政路延伸工業區工程完工後，除可紓解台灣大道車流壅塞的情況，該條路也有助於輔助人流、物流、貨流運輸，包括鄰近的台中工業區、精密機械園區、水湳經貿園區與中部科學園區都可獲益，將帶動台中經濟發展。此外，中捷藍線近日獲核定，未來興建期間可配合市政路紓解車流。 內政部常務次長吳堂安表示，市政路從七期延伸到工業區，可帶動台中科技業與精密工業、工業鏈的交通運輸鏈結，節省路程與時間成本，提升台中產業競爭力；國土署過去7年共補助包括生活圈道路交通系統建設計畫、提升道路品質計畫2.0等經費達62億元，期許未來中央與地方持續攜手努力。