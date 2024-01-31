33檔中小型股奔漲停 2大族群強勢表態

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投組表現：

神盾（6462）表現最佳，受到併購題材影響，股價進入軋空行情，延續昨日行情。

浪凡（6165）表現最差，出現十字變盤線，等待拉回量縮。

盤勢預測：

美國四大指數漲跌不一，市場靜待美國聯準會（Fed）會議，也消化台灣企業財報與明天選擇權結算的賣壓，進入封關倒數階段，外資沒有大幅賣超前，只能說是漲多回檔修正整理。

投組表現：

尚立（3360）表現最佳，半導體通路強勢輪動，股價連二漲停創新高

歐買尬（3687）表現最差，LINE PAY連二日回檔，股價回測周一低點

盤勢預測：

周三台股受美股科技股財報利空拖累，AMD財報不如預期盤後重挫6％以上，導致台股電子股重挫領跌，盤中一舉跌破萬八與17,900兩大關卡，也使得1月月K由紅翻黑。中小型股則是加速補漲，櫃買指數逆勢收紅，再度創下近兩年新高價位。

周三台股族群雖然跌多漲少，但中小型股依舊活蹦亂跳，大跌145點卻有33檔股票亮燈漲停，顯示外資調節權值股同時，反倒資金轉向中小型股表現。盤面由兩大區塊族群表態，一是內資所訂的中小型IC設計，如神盾集團多檔創下新高。一是內需政策題材，正如昨天所預告，重電族群、生技族群成為資金避風港，盤中多檔防疫股亮燈漲停。

周四台股反應聯準會利率會議行情，周五還有重量級科技股財報，預計大盤維持量縮整理走勢，盤面仍由中小型股主導，只要櫃買指數維持創高走勢，多酚輪動格局就能延續。族群觀察具備避險屬性的生技、綠能、軍工與遊戲族群續航力道，以及本周創高的IC設計族群續航力道，受聯發科法說會影響，預計周四波動加劇，須留意創高股量能變化。

投組表現：

大魯閣（1432）表現最佳：春節年假接近旗下運動親子事業處效益顯現，股價量價配合，持續看好

奇偶（3356）表現最差：股價型態為突破後的回測，價量配合，後勢看好。

盤勢預測：

大盤今拉回，終場下跌145點，收在17,889，成交量2,662億元；類股方面，油電氣類股表現最佳，漲幅1.05％，電半導類股表現最差，跌幅1.63％，權值股方面，台積電下跌14元，跌幅2.18％，收在628元，聯發科上漲3元，漲幅0.31％，收在966元。

展望後市，距離封關剩下最後三個交易日，量能預期持續不足，操作就以拉回低接，創高不追的技巧來應對；目前來看台股資金已在佈局2024基本面看好的標的，選股上，可選擇報價止跌回升的面板族群、記憶體族群，及今年成長性依然看好的軸承相關、IP矽智財類股、綠能儲能重電類股、低軌衛星個股，都是可以長線佈局的標的。

投組表現：

浪凡（6165）表現最佳，31日股價下跌0.74％，股價留下長下影線，成交量萎縮，反彈可期。

泰金寶-DR（9105）表現最差，31日股價上漲1.37％，股價量縮價漲，後市可期。

盤勢預測：

台股大盤開低走低，終場下跌145.07點，跌幅0.8％，收在17,889.56點，成交量2,662.15億元。

類股方面，油電燃氣表現最佳，漲幅1.1％，半導體表現最差，跌幅1.72％，權值股台積電下跌14元，跌幅2.18％，收在628元。聯發科上漲3元，漲幅0.31％，收在966元。

展望後市，台股大盤受美股及台積電下跌衝擊，摜破18,000點整數關卡，美國聯準會即將召開利率會議，對美股及台股將有重大影響，投資人持股比例不可超過5成，並堅決執行風控。選股方面，櫃買指數逆勢上漲，表現優於台股大盤，近期宜多關注1月營收月增、年增的中小型及中低價位股。