證交所首推手機上下滑動閱讀的條漫格式漫畫

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證交所年度宣導漫畫再進化，首創推出適合手機族直式上下滑動閱讀的條漫格式漫畫「魔王勇者股份有限公司」°

一向頗受年輕人歡迎的證交所證券知識宣導漫畫，特於新春農曆年前推出最新力作「魔王勇者公司」，藉由異世界穿越而來的魔王與勇者欲創業追求偉大成就的過程，讓讀者輕鬆了解「臺灣創新板」如何為創新企業開拓進入資本市場籌資的新途徑。

同時也幫助投資大眾認識相關交易制度，以利於參與創新事業的成長與發展。

證交所表示，本集漫畫，以異世界不速之客學習人類金融知識，企圖實現理想的事業版圖所發生的趣事為故事主軸，穿插說明證券市場近年值得關注的重要制度與服務。

包含上市公司產業類別調整，以及為幫助創新企業上市籌資發展所設的「臺灣創新板」相關上市及交易制度。

另因應永續及淨零碳排趨勢，簡要說明ESG、碳權等觀念，並介紹「Investment InfoHub」及「ESG InfoHub」等一站式整合資訊平台等實用網站工具。

證交所表示，今年度漫畫「魔王勇者公司」全彩電子版，2月1日將上架「宅在家學習網」漫畫館（https：／／shl.twse.com.tw／），並因應時下最夯的條漫閱讀潮流，特別首度新增製作條漫版。

即以長條型漫畫方式呈現，方便讀者使用手機、平板電腦等可攜式裝置，輕鬆滑動手指，就能順勢往下流暢地閱讀，提供更友善的閱讀介面及優化讀者體驗。

證交所自97年迄今共推出20冊宣導漫畫，聚焦不同主題，如ETF、ETN、定期定額、零股交易等，透過詼諧有趣的劇情，向青年學子、投資大眾傳達多元的證券投資知識，每每推出均獲廣大迴響。

證交所表示，最新一冊將同步置於完整收藏歷年漫畫之「投資人知識網」電子書專區。

另為順應數位閱讀趨勢，電子書日後亦將於全臺21個縣市公共圖書館電子書平台開放借閱，實體漫畫則將於2月中旬陸續寄至高中職以上學校、全臺圖書館及證券商總分公司。

歡迎投資大眾至「宅在家學習網」或「投資人知識網」先睹為快。