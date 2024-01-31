「產業人才投資方案」3年補助在職勞工7萬元進修費用

為強化在職勞工專業知識及技能，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手150多家優質訓練單位辦理語文、電腦資訊、財務金融、觀光休閒、文化創意、精密機械、餐飲食品、美容及綠色能源等近442門在職訓練補助課程，提供近9,677訓練人次，每位勞工3年內最高補助7萬元的訓練費用；113年度上半年桃竹苗轄區「產業人才投資方案」在職訓練課程即日起開放報名，歡迎在職勞工朋友踴躍上「台灣就業通」報名參訓！

47歲的陳珊宇，10年前看準有機農業將會是未來產業趨勢之一，決定從建築業轉戰有機農業;為深入瞭解農業經營及相關知識技術，她積極參加桃竹苗分署委託自強工業科學基金會開辦的「產業人才投資方案」各項課程，包含農業營運企劃書撰寫班、小資本休閒農場經營規劃班、食農教育活動設計及推廣班、農業營運企劃書撰寫進階班及新農業現代化創新農業管理班等一系列農業相關技術課程，透過持續學習和參與培訓，來強化她在農業領域專業知識。

目前陳珊宇在新竹縣關西鎮經營「昀澤有機農場」，10年來她利用產業人才投資方案的課程補助，持續在有機農業的領域上學習進修並不斷追求商品創新，從一開始以有機蔬菜產銷模式為主，到擴大至食用花卉、食農教育及可食地景等多元化經營，同時也增進育苗、定植、採收及銷售，將經營模式做垂直整合。目前農場已取得中興大學有機認證，透過第三方的監督，讓消費者選擇有保障吃得也安心！陳珊宇很滿意有桃竹苗分署「產業人才投資方案」這麼好的進修學習資源，未來若有更進階的課程，她還會繼續報名參訓學習，未來朝ESG方向發展，種植營養豐富健康的作物，持續維護農業環境永續發展，創造友善的農業生產環境。

桃竹苗分署表示，產業瞬息萬變，在職勞工適時培養第二專長，不僅能讓自己在職場上立於不敗之地，還能為企業培育人才，提升產業競爭力；在職勞工利用「產業人才投資方案」提升或增加技能，讓自己的「專長延伸」，產生更大的綜效！產業人才投資方案補助80-100%訓練費用，3年內補助最高金額新臺幣7萬元，不僅減輕在職勞工經濟負擔壓力，同時提升職場技能，增加競爭力。歡迎15歲以上欲提升職業技能增進競爭力及有心學習新知識的在職勞工踴躍報名。產業人才投資方案113年度上半年在職訓練課程已陸續刊登至「在職訓練網」，民眾可至網站查詢相關訊息(https://ojt.wda.gov.tw/)或洽詢勞動部勞動力發展署桃竹苗分署網站(https://thmr.wda.gov.tw/)連絡電話03-485-5368(轉分機1351)