CNN：習近平向拜登保證 不干預美國總統大選

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CNN在30日報導，中國國家主席習近平與美國總統拜登去年11月見面時，習近平向拜登表示中國不會干預2024年的美國總統大選；中國外交部長王毅上周末也向美國重申此項保證。

美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名知情人士報導，習近平和拜登在加州曾有一次未被報導的意見交換，這是在一場長達數小時的重要會議期間進行，會議旨在減緩兩大強權之間升高的軍事和經濟緊張關係。

根據其中一名消息人士指出，拜登提出了干預大選的議題，不過，兩人的意見交換很簡短。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周末於泰國曼谷舉行的會議中，再次向中國外交部長王毅提出這個議題。

這名消息人士說，如同習近平幾個月前對拜登提出的保證，王毅對蘇利文的答覆也相同，那就是北京不會介入今年秋天舉行的美國大選。

知情人士說，中國可能干預或影響美國選舉，這個議題在近幾個月的兩國高層級會談中一再被提起。

這些討論代表美中關係令人擔憂，因為美國官員對外國干預選舉依舊保持警覺。俄羅斯情報機構曾於2016年駭進民主黨全國委員會（Democratic National Committee）散布電子郵件，破壞總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）競選。

根據美國公開的情報資料，自那時起，伊朗、古巴和中國特工一直積極試圖影響美國大選，儘管這些努力都沒有像2016年俄羅斯所進行地那麼積極。

即使中國不干預2024年美國大選，北京的駭客仍是一支強大力量，他們在美國關鍵基礎設施已取得立足點。幾個月來，美國國安官員公開警告，中國網路特工已侵入美國海事和運輸部門電腦網路，如果中國一旦侵台，北京可能利用這些管道來破壞美國任何可能的軍事回應。

根據CNN昨天的報導，美國聯邦調查局和司法部利用法院命令試圖降低中國駭客的衝擊，但威脅仍然存在。

美國去年12月解密的情報評估顯示，自2020年以來，中國高級官員全面指示中國特工，「加強影響美國政策和輿論，使之有利中國」。中國高級官員的目標是「擴大美國社會分歧」。

這些方法包括使用虛假社群媒體帳號在網路上攻擊美國政客。根據美國情報文件，這些指示在2022年期中選舉前，可能給予中國特工「更多的行動自由」。

微軟去年9月警告表示，中國特工利用人工智慧生成的自由女神像以及其他美國生活象徵的圖像，在網路上模仿美國選民，挑起觀點分裂的政治議題討論。

不過，美國官員已做好準備，因應俄羅斯、伊朗、中國和其他外國行為者，試圖透過宣傳、駭客攻擊或其他手段在選民中製造不和。

領導美國網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）保護2020年大選不受外國干預的克瑞布斯（Chris Krebs）指出，「地緣政治動盪不斷擴大，國內政治環境混亂，各種威脅行為者將有充足動機和機會干預今年大選。」

克瑞布斯對CNN表示，人工智慧的技術加入後，2024年競選活動可能會與以往不同。

北京試圖干預2024年美國大選的任何跡象，都可能擾亂美國和中國官員去年為穩定中美關係所做的艱辛努力。

去年11月在加州伍塞德（Woodside）舉行的拜習會，美中恢復雙方的軍事聯繫，同時承諾共同打擊芬太尼（fentanyl）生產，繼續進行最高層級的對話。

儘管習近平試圖親自安撫拜登，但對一些美國官員來說，中國的國家安全機制是由眾多機構和官僚組成，中國領導人對他們的掌握程度如何不得而知。一位消息人士指出，這意味美國官員將密切關注習近平是否遵守不干預美國選舉的承諾。