年後買高息ETF 該選0056還是00878？內行力推這5檔

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 王順泉】台股臨近春節長假，投資人擔心休市期間國際股市震盪，加上指數處於萬8附近高檔，長假前獲利了結賣壓湧現，手抱現金安穩過好年。等到年關過後，年終獎金、壓歲錢資金回籠，如果要投資台股，不少人都會考慮穩健的高股息ETF。

高股息ETF成為台股投資顯學，整體台股ETF規模超過1.4兆元，光是高股息就達8700億元，佔比逾6成。高股息ETF不但配息誘人，去年報酬率達40%甚至50%者也所在多有，讓存股族配息股價雙賺，笑著數錢。

不過，投資專家表示，從國內外市場過去歷史觀察，高股息風格股票資產這麼高的年報酬率並非常態，在超高報酬過後，很可能出現「均值回歸」，投資人期待持續性的高報酬，恐將落空。

台股來到高檔，但觀察今年來近1個月報酬率，16檔高股息ETF幾乎全盤皆墨，唯一正報酬者僅00900富邦特選高股息30，今年來截至30日小賺0.87%，其他15檔包括0056元大高股息、00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息等，皆出現負報酬。

相較之下，以台股大型權值股為主的市值型ETF，包括0050元大台灣50、006208富邦台50等，今年來都有近3%的亮眼績效。

法人表示，台積電法說預告今年半導體恢復成長，美股漲升內容也以大型科技股為主，顯示今年科技股將成為主流。投資人若布局高股息ETF，可考慮配置00929復華台灣科技優息、00927群益半導體收益等相關題材ETF。

此外，考慮高股息風格的股票資產恐出現「均值回歸」現象，可配置市值型的ETF，但如果投資人還是偏好高股息，則可以考慮00713元大台灣高息低波、00731復華富時高息低波、00701國泰股利精選30等，這些納入低波動因子的ETF，對於市場波動較具防禦效果。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。