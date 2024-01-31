改造老宅質感「一拜」的慢飛咖啡廳 彰化大家長的口袋名單

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彰化青年楊雅婷返鄉創業，鎖定隱藏於傳統市場內老宅，改造成溫馨質感「一拜」的「巷弄長壽」咖啡廳，還訓練多位「慢飛天使」成為工作夥伴，創造就業機會，成為彰化縣長王惠美的口袋名單，除熱愛店內美食與咖啡外，拍攝影片也時常到此取景。

「巷弄長壽」位在彰化市長壽街8號，隱身在三民市場內，一旁還緊臨民生市場，擁有獨特的地理位置與歷史文化，創辦人楊雅婷曾從事教育工作、觀光旅遊業，後前往英國專攻國際觀光行銷，開拓思維和視野決定返鄉，開設「巷弄長壽」。

王惠美表示，雅婷一手打造「巷弄長壽」，這個隱身在傳統市場內咖啡廳，若沒有導航一般民眾恐怕很容易錯過，她向文化局「歷史老屋活化再利用補助計畫」申請補助最高50萬元，加上自己出資百萬元，將隱藏在巷弄裡的古宅翻新整修，提供咖啡、甜點，也幫助慢飛天使在店裏服務。

王惠美提到，雅婷過去在教育領域，很有愛心，在創辦「巷弄長壽」後，與社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會、構好空間文化創意工作室的音樂治療師合作，讓發展遲緩的慢飛天使在「巷弄長壽」的咖啡廳裡服務，這裡更是她的口袋名單。

「巷弄長壽」楊雅婷表示，他前後花2年多籌備，感謝王惠美縣長、青發處讓她有勇氣完成夢想，在創業這條路給予很大的助力，從課程培訓、計畫撰寫等都有專業業師協助，另外文化局的「歷史老屋活化再利用補助計畫」，也讓她創業能有一個很好的開始，鼓勵所有年輕人在彰化創業，有縣府當靠山。