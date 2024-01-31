集雅社80吋以上大電視快速成長 迎新春2／29前指定機型最低63折

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後疫情時代來臨，消費者對居家影音娛樂需求提升，家中相關設備亦隨之升級。集雅社家電規劃師指出，疫情影響後，消費者對電視尺寸需求隨著時間逐漸變大。

市場數據顯示，電視主力銷售尺寸從疫情前50吋到至今70吋為主，近期在集雅社甚至近百吋電視詢問度亦明顯增加，除因新科技能看到更細緻更漂亮畫面外，電視尺寸越大提供的視覺震撼效果也越強。此外，因整體技術進步，大尺寸電視價錢不再高不可攀，購買時若搭配音響劇院，可讓消費者「在家也可享有電影院級的影音感受」已成為一大賣點。

擁有30年家電銷售經驗領導品牌集雅社，近期大尺寸電視更成為銷售主力商品之一，目前全台約70間門市。銷售電視方面秉持著五大堅持「 體驗、多樣、品質、專業、安心」，了解影音家電在現場體驗的重要性，因此精心規劃展示出多款機型尺寸，尤其98吋大電視為展示重點，震撼效果要親臨現場才能充份感受！由於集雅社以販售音響起家，針對影音體驗有相當大的堅持，不惜花重金於全台櫃點設立音響視聽室，希望讓顧客能不受干擾享受電視與精品音響的沉浸式體驗。

在集雅社購買電視除品牌優惠外，還可配合百貨公司回饋與集雅社獨家贈禮，加上專業服務，讓顧客購買的不只是價格還有背後不可取代的價值。集雅社專業家電規劃師可提供專屬諮詢服務，從購買前、中、後逐一解決顧客的疑問，包含購買大型電視時最常遇到空間與送貨動線等問題，豐富案例經驗讓顧客買的安心。去年在80吋以上電視高達近兩成成長，而98吋電視需求也大幅提高，讓消費者感到安心的服務態度，已在顧客間口耳相傳。

集雅社舉辦新春活動「好禮龍抵家，好事成雙加倍送」，自即日起至2月29日止推出電視65－98吋指定機型最低63折、一點抵一元集利金雙倍送等活動，期間消費滿額再抽市價15,000元阿里山英迪格酒店雙人房住宿券優惠。另安排集雅社會員天天抽，綁定會員玩抽獎活動即有機會獲得等同現金的萬元集利金，讓您新春好康拿不完。集雅社「好禮龍抵家 好事成雙加倍送」：https://reurl.cc/RWvgD9