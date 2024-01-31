面板雙虎預備一波？分析師：看大做小 5檔接棒漲

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【旺得富理財網 馮恩惠】超微財測失色，拖累權王台積電跌2%，AI股臉都綠了，台股今（31）日接連失守萬八和5日線，分析師表示，面板雙虎龍年轉運，受惠歐洲盃、巴黎奧運，還有紅海危機、日本強震等助攻，Q1將虧轉盈，半年股價也打出碗型底，若突破必漲一波，看好面板多頭再起，「看大做小」除了觸控面板，更首推面板驅動IC等5檔，未來有補漲空間。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，台廠記憶體去年股價漲幅大，市場對去年Q4 及2023全年財報要求標準很高，除非大幅超乎預期，否則整體記憶體族群漲幅不會太大，只剩補漲的NOR Flash，華邦電（2344）、旺宏（2337）較有機會補漲。

面板雙虎友達（2409）、群創（3481），去年小漲20%，股價低基期，市場不至於用高標準看待面板財報，去年Q4財報，只要虧損收斂就過關。面板雙虎前年Q4 EPS都大虧超過1元，去年Q4 EPS預料仍虧損，但應會收斂，低於0.3元。

蔡明彰認為，面板2024年迎來大轉機，占全球電視面板產能70%的大陸面板廠大舉減產。元月下旬電視面板各尺寸產品全面止跌，結束自2023年9月來的下跌走勢，最具指標的32吋小漲1美元。

元月初日本能登半島地震，面板關鍵零件偏光板的上游原料COP膜生產線受損，需要預計到4至5月才能恢復，推升高端中大尺寸面板在傳統Q1淡季報價上漲，友達、群創預計Q1由虧轉盈，較原先預期提早一個季度開始營運獲利。

面板看大做小，真正焦點在相關IC設計：聯詠、矽創、瑞鼎、天鈺、敦泰等

紅海危機使航海運價及能源成本上升，6月歐洲盃及8月巴黎奧運TV備貨時間往前，面板廠原定中國農曆春節休假兩周，傳出取消，同時面板股價反彈也將提前。歐洲2023年1～11月TV出貨年減9.1%，2024年運動賽事將刺激TV市場反彈。

面板雙虎股價走強，即將挑戰去年7、8月高點，友達21.65元，群創17.3元。以周K觀察，打出長達半年的碗型底，技術分析的碗型底一旦有效突破，必定再漲一段的幅度。

蔡明彰強調，群創這次漲勢領先友達，群創有個法寶，改造面板3.5代廠，跨入FOPLP（面板級扇出型封裝），已獲得國際大廠訂單。半導體技術提升，決戰不僅在先進製程的晶圓代工，封裝也是一個重點，FOPLP的毛利率較高，有助於群創儘早由虧轉盈。

面板雙虎的多頭效應向外擴散，看大做小的資金流向觸控面板，洋華（3622）、熒茂（4729）、富晶通（3623）、安可（3615）、正達（3149）今年來平均上漲 20%，成盤面強勢族群，但只有洋華具有基本面，去年EPS估3.4元，創新高，較前年2.75元，成長24%，今年估機電事業貢獻EPS上看3.7元。

面板看大做小，真正的焦點在相關IC設計。面板驅動IC的聯詠（3034）、矽創（8016）、瑞鼎（3592）、天鈺（4961）、敦泰（3545）等，但僅有聯詠因高股息的利率，今年來股價正報酬，其餘績效落後大盤，未來有補漲的空間。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。