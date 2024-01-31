星星電力與日月光投控合作APPA綠電團購協議 共同邁向淨零碳排

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星星電力今（31）與日月光投控進行 APPA（Aggregated Power Purchase Agreement）綠電團購協議簽約儀式，日月光投控帶領旗下子公司進行購電，簽署20年合作備忘錄，將於2025年下半年起開始轉供綠電，2026年將供應1.5億度電，並逐年擴充至每年供應3.75億度綠電，預計合約期間累計轉供將達63億度電。星星電力將致力於協助科技產業實踐低碳能源轉型，共同邁向淨零碳排目標。

日月光投控行政長汪渡村表示，百分之百使用再生能源與淨零排放的目標，對科技製造業而言，是極大的挑戰，但日月光投控願意全力以赴，積極接軌國際上淨零排放的要求及因應國內、外客戶低碳產品的需求，貫徹企業永續經營的理念。

星星電力暨泓德能源董事長謝源一說：「泓德能源以自行發展之『 AI 分群演算法』媒合再生能源案場與綠電需求用戶，推出綠電轉供交易服務。相較於傳統分群媒合方法可減少45%餘電產生，大幅提升綠電媒合效率以及轉供收益。未來也期待與日月光的供應鏈可以有更多合作，不僅是星星電力可以提供綠電，泓德能源的光充儲整合系統還可以進一步提供不同服務。」

星星電力擁有全台最多光電案場與最多可售綠電，搭配簽約後兩個月內即可轉供綠電的高速效率，輔以極具彈性的契約型式，成功取得了包含半導體業、製造業、金融業、綠色租賃、百貨業、電信業等各大產業領導品牌的信任。星星電力獨步業界首創的綠色租賃「新型態彌補型」彈性契約，能靈活滿足房東與租戶各自需求，再搭配綠電智慧顧問服務來幫助租戶提升競爭力，以及幫助房東增加 ESG 國際企業租戶，更創物業大樓品牌價值。

統計至2024上半年，星星電力將服務超過750個轉供據點，到下半年將累計近1900個轉供據點，協助32間企業客戶取得綠電與達成 RE100 目標。另外，星星電力的電力交易平台已於去年10月上線服務，剛好滿足經濟部能源署開放太陽光電二、三型電業可將其所發再生能源銷售給再生能源售電業者之需求，期待透過電力交易平台媒合購電企業需求、深化合作，創造三贏甚至多贏局面，攜手共同為產業與台灣提升國際競爭力 。