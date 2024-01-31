押注6月降息 債券ETF還可追？7萬人搶當銀行債主 4檔好旺

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】儘管市場預期Fed利率不變，但關注Fed主席鮑爾周三公布最新利率方向及貨幣政策展望，美國公債殖利率周二（1/30）走低，投資人押注即將降息在即，進場買進元大美債20正2（00680L），不到11點分成交量破8.5萬張，居台股之冠。專家看好今年各類型債券ETF表現，指出基本上現在就是送分題，如果還不把握，「真的會考不上」。

美債殖利率漲跌互見，根據最新報價顯示，2年期公債殖利率走揚至4.357%、10年期公債殖利率下跌3.3個基點至4.0560%，30年期公債殖利率下跌5.6個基點至4.277%，影響所及，今天國內債券ETF普遍走揚。

由於鮑爾將在今天公布最新利率政策，投資人押注如果一旦鮑爾口風透露6月即將升息，債券市場有可能提前反應，今天債券ETF成交量明顯增加，除了元大美債正2成交量放大外，國泰10Y+金融債（00933B）、群益ESG投等債20+（00937B）、國泰20年美債（00687B）也都名列成交量前十大。

國泰投信表示，過去銀行是民眾的債主，但其實投資人也可以反過來改當銀行的債主。00933B持有多檔世界銀行龍頭債券，包含美國銀行、摩根大通、富國銀行、摩根士丹利等，過去每周規模以20億的速度增長，目前已有7萬人搶當銀行債主。

00933B基金經理人人鍾郁婕表示，美國銀行、摩根大通等大型銀行，信用評級全數為A級以上，反映其財務體質強健。且據S&P Global報告，銀行業平均違約率僅0.49%，較非金融業的1.85%明顯更低，因此對比綜合型的公司債，金融債投資安全性更高。

而自推出以來創下台灣債券ETF史上最佳募集紀錄的00937B，受益人數已正式突破15萬人，且溢價水準回歸合理區間，以今天早上為例，溢價幅度約0.28%。

00937B基金經理人曾盈甄表示，債市投資行情再起，其中以長天期 ESG BBB 投資級公司債ETF最值留意，主因其具有三優特色，第一項為優質資產，因其具有投資級信評，故債信品質無須擔憂，且重視ESG經營的企業，在全球ESG 共同發展趨勢下，長期營運表現上也相對穩健。

投資專家阮慕驊在華視「鈔錢部署」節目上表示，過去3年所有債券都在跌，而且是史無前例的跌，連全世界最大的美債ETF TLT也都是腰斬，如今債券ETF開始小幅度反彈，目前彈個10幾%，但其實上面還有75%，大家雖然不必想說這75%完全能到手，但從資產配置的角度出發，這就是送分題，如果還不把握，「真的會考不上」。

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