台灣大贊助《紅白》 總座林之晨帶領體育選手郭婞淳、李智凱登場

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台灣大哥大長期支持藝文及體壇盛事，連續十年贊助全台最大除夕賀歲節目《超級巨星紅白藝能大賞》（下簡稱《紅白》），南韓大勢女團LE SSERAFIM、蕭敬騰、林宥嘉、Energy等30組以上藝人輪番登場，上周六（27日）在台北小巨蛋錄製，2月9日除夕夜於MyVideo網路獨家播出。

台灣大總經理林之晨帶領台灣大體育家族選手郭婞淳、李智凱、台灣大「勇敢追夢7.0」扶植導演李祈悅、李洹宇（小忍）、金曲獎最佳原住民語歌手葛西瓦，組成「5G台灣隊應援團」齊登《紅白》，共同應援全台體育選手，前進巴黎奧運。同時大玩AI創意，AI郭婞淳高舉巴黎鐵塔，而AI李智凱更在凱旋門上使出招牌「湯瑪士迴旋」，錄影現場歡呼不斷。

台灣大「勇敢追夢7.0」扶植導演李祈悅、李洹宇（小忍），操刀紀實片《Road to Champions 無懼之路》精華片段、創作歌曲《Never Give Up》，於今年《紅白》首播，《Road to Champions 無懼之路》紀錄過去一年台灣大體育家族選手挑戰比賽的訓練過程，看到運動員在亮眼成績背後，由無數汗水與淚水堆疊而成；邀請歌手葛西瓦，與選手郭婞淳、李智凱，及現場萬名觀眾合唱創作歌曲《Never Give Up》，透過熱血激昂的歌聲，共同為台灣運動員打氣，為台爭光。

台灣大哥大鼓勵創作者勇敢實踐夢想，自2016年推出「勇敢追夢計畫」，至今邁入第7屆，首次同時打造歌曲與紀實片，共2部作品，預計今年4月正式推出。一直大力支持「勇敢追夢」計畫，並擔任出品人的總經理林之晨表示，台灣大哥大全力支持有潛力的創作者勇敢追夢，集結台灣大體育家族17位傑出選手，從去年開始記錄每一位選手的訓練過程，把運動員對勝利的堅持與汗水，注入到作品中，讓人感受滿滿無懼、沸騰的熱血能量。

林之晨指出，台灣大去年即開始積極為選手應援，2023年台灣大哥大日月潭花火音樂會中，以科技力讓郭婞淳以AI方式現場共同演唱《天空沒有極限》，透過現場萬名觀眾的掌聲歡呼，鼓勵運動員們挑戰沒有極限。未來，更會將《紅白》現場萬名觀眾振奮一心、團結合唱的加油聲傳遞到巴黎奧運，期望台灣體壇健兒發揮能所不能的精神，在國際舞台上發光，讓世界看到台灣。

金曲獎最佳原住民語歌手葛西瓦一開口，渾厚嗓音讓全場如癡如醉，更驚喜的是，舞台視訊出現眾多台灣大體育家族選手的演唱畫面，表現出運動員永不放棄的堅定態度。同時，郭婞淳、李智凱驚喜現身《紅白》萬人舞台，邀請萬名觀眾齊唱，萬人磅礡氣勢的歌聲「OhOhOh~勝利就是現在！」響徹雲霄，兩位選手備受感動，郭婞淳分享自己將「勇往直前，勇闖巴黎」，李智凱信心喊話「全力爭取自己的夢想舞台不放手」。

在台灣大「勇敢追夢」計畫的支持之下，曾獲myfone行創獎的導演李祈悅、李洹宇（小忍）共同打造紀實片與歌曲。

總經理林之晨與郭婞淳、李智凱大秀AI創意遊戲，邀請現場民眾一同參與選手應援，由林之晨總經理AI創作「2024年奪牌預告好彩頭」生成圖，並邀請郭婞淳和李智凱與現場觀眾組隊PK，透過AI指令，生成創意圖片，舉重女神郭婞淳舉起巴黎鐵塔，而李智凱更在凱旋門上做湯瑪士迴旋，兩位好手在巴黎景點「各展長才」的AI創意圖片笑果十足，獲現場觀眾滿堂彩！林之晨總經理更送出等值16,888元的momo幣給參與遊戲的幸運民眾。

《超級巨星紅白藝能大賞》2月9日除夕夜18：30起，於台灣大旗下影音平台MyVideo網路獨家直播，於除夕夜在MyVideo持續觀看《紅白》直播，有機會抽「強片紅包」，看越久領越多，中獎者將能在春節連假期間，限時免費暢看指定強檔電影。

除了透過歌曲、紀實片、小巨蛋萬人舞台，聲援體育選手前進巴黎奧運外，即日起至2月8日，台灣大哥大與台視同步推出Facebook粉絲團活動「誰是畫龍點睛大師？」，邀請民眾透過科技與AI，預言2024年最創意的巴黎風景，猜測貼文中AI生成的2024巴黎奧運應援圖片中，可能藏有的指令關鍵字，並於貼文下方留言，就有機會獲得總價值破三萬元的Google Pixel 8 8G＋128G或Google Pixel Buds Pro。