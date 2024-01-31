家長注意！教育部2大補助明起跑 1年最高入手4.9萬元

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【旺得富理財網 李宗莉】家有在學學生的家長注意！包括大專私校學雜費補助、校內住宿補貼等2方案，將自2月起同步起跑，前者每學年減免3.5萬元學雜費，後者一般生每學年補貼1萬元、經濟弱勢加碼至1.4萬元，由於校方會直接在繳費單上註記，民眾無須主動提出申請。

為逐步實現「0到22歲國家一起栽培」的目標，行政院2023年6月29日通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，並於今（2024）年2月正式上路，不同的學制有不同的學雜費減免方式，將於校方所發的註冊繳費單上註記「行政院減免學雜費」的字樣自動減免，學生無需主動申請。

除私立大專校院學雜費每學年減免3.5萬元，也針對經濟弱勢學生加碼補助，最高再減免學雜費2萬元。對象為具有中華民國國籍，並於修業年限內就讀私立大專校院學士班及副學士班學生，包含學士後學系、二專、五專後兩年者，但研究生不適用。

此外，教育部為減輕減輕學生住宿負擔，規畫「大專校院學生校內住宿補貼」方案，預估約26.5萬名一般生及約1萬名經濟弱勢生受惠。

一般身分住宿生的補貼方式為每名每學期最高5000元，如學校住宿費低於5000元者，則補貼至與其住宿費相同；低收入戶或中低收入戶家庭的經濟弱勢住宿學生，每名每學期補貼7000元，如學校住宿費低於7000元者，同樣補貼至與其住宿費相同。

至於申請方式，為簡化學校與住宿生的作業程序，由學校在學期開始前，依各校宿舍床位數向教育部申請預撥9成補貼款，同時在申請宿舍的繳費單上，依身分別先預扣補貼額度，住宿生只須繳交補貼後的差額即可，對遠從外地就讀大專校院的學生來說不無小補。