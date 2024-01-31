台灣大M＋ Meet上市 萬人同時上線高資安防護會議系統

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

看準全球行動辦公、彈性辦公模式（Flexible Work）趨勢盛行，台灣大哥大31日推出電信業第一個自主研發的M＋ Meet視訊會議服務，運用台灣大哥大既有電信等級的骨幹網路、機房維運、頻寬等電信天賦，以最高標準防護與加密，帶來具備低延遲技術、高強度資安防護機制的視訊會議環境。

M＋ Meet是市面唯一可同時容納超過萬人線上會議、300人同時開鏡頭視訊的企業通訊軟體，並整合M＋ Messenger企業通訊、語音、行動辦公等一站式溝通協作應用平台，支援M＋群組內快速討論、即時發起視訊會議，打造最符合行動辦公的視訊會議系統。

為助企業提升數位韌性與溝通效率，台灣大即日起提供M＋ Meet視訊會議付費企業版與M＋ Messenger企業通訊軟體免費30天試用，讓企業輕鬆跨域管理全球團隊、溝通零距離，大幅提高企業轉速。

台灣大哥大企業服務事業商務長吳傳輝表示，M＋ Meet視訊會議由台灣大技術團隊研發，帶來低延遲、高品質的視訊會議體驗，結合M＋ Messenger企業信息管理服務，為企業打造一站式高效協作數位平台，輕鬆實現行動科技工作環境，上市前已於台灣大內部驗證使用超過10個月，每日達3,000人次進行線上視訊會議、場次突破600場；平均每月有2至3場逾3,000人同時參與的大型簡報會議，長達2小時以上穩定不斷訊。

自去年在台灣大首屆硬科技日亮相後，已由超過120家來自金融、保險、電商、醫療等多元領域企業驗證，未來台灣大技術團隊將持續以敏捷式開發，不斷改良及優化，打造最符合行動辦公室應用的視訊會議系統，助力企業強化營運韌性，提升工作效率。

台灣大哥大中小企業事業副總經理林德偉進一步指出，彈性辦公模式（Flexible Work）在後疫情時代蔚為新常態，許多中小企業近兩年逐步提升混合辦公比例，台灣大助力中小企業數位轉型，M＋ Meet視訊會議提供三種客製化方案，包含可容納300人的「視訊會議」方案，適用於視訊用量高客戶，以及萬人可同時上線的「大型簡報會議」，另外提供可彈性預約的「月租會議室」方案，不僅使用情境多元，也更具永續價值。以混合遠距辦公型態的200人規模企業來算，使用M＋ Meet每年約可減少42公噸的碳排放，助力中小企業永續與數位化同步雙軸轉型。

M＋ Meet 視訊會議打破會議的地域限制，只要有網路便能輕鬆召開會議，提升企業內外部溝通效率和生產力。M＋ Meet視訊會議功能足以媲美國際性產品，多元化的應用場景包括線上會議、教育訓練、法說會、線上教學等。在功能方面，可以進行分組會議、聊天室、電子白板、線上投票、表情符號、語音逐字稿及會議摘要等完整功能。若是既有M＋ Messenger企業客戶，只要申請開通M＋ Meet企業功能權限，即可直接於M＋聊天室中建立視訊會議、預約會議，快速邀請同事加入會議，大幅提升企業客戶行動辦公體驗。

運用電信等級維運系統，M＋ Meet 視訊會議讓企業客戶可進行7天、24小時障礙通報與服務。此外，M＋ Meet視訊系統在雲端、數據傳輸採用最高標準加密防護，通過第三方資安認證，提供高資安企業客戶進行防火牆設定等；系統則使用安全啟動和完整性監控功能保護虛擬機，能有效執行網絡監控，全面監視內部外部流量以維持穩定性、並定期備份數據，提供高效資安防護。