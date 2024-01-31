新春限定！中嘉寬頻訂閱「遠傳friDay影音」 送HBO套餐

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寒假開始、農曆春節連假也即將到來，中嘉寬頻限時推出加值影音組合優惠，2/1～2/29期間在中嘉寬頻訂閱「遠傳friDay影音」指定方案送「數位加值頻道 - HBO餐」，相當於6折優惠、半年888元（原價1,488元），每天不到5元，就能在家用大螢幕暢享兩個服務。

遠傳friDay影音各式熱門影劇，包含2月10日起跟播人氣推理韓綜《犯罪現場》，獨家收看創下韓國收視紀錄的古裝喜劇《夜晚盛開的花》，今年最受期待、由麻辣教師反町隆史主演的日劇《Great Gift》及獲得奧斯卡入圍提名13項最大贏家的《奧本海默》、年度必看電影《花月殺手》等，更有4K電影專區，享受《不可能的任務》、《變形金剛》系列經典高畫質影片。還可於HBO四大主題電影頻道（HBO HD、HBO family、HBO Hits、HBO Signature）觀賞由伍迪哈里遜溫馨演出的《冠籃之路》等。

中嘉寬頻提供用戶Home＋ tv 4K智慧機上盒，優化使用體驗，民眾不用花大錢額外購買智慧連網電視或電視棒，就能手機、平板一鍵串流電視播放，在家用大螢幕看YouTube、數位有線電視頻道、國內外主流影音串流平台遠傳friDay影音、LiTV、LINE TV、HBO GO、KKTV、KKBOX等。